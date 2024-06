Miejsce na kempingu to wydatek około 200 zł za dobę, natomiast wynajęcie samego kampera to koszt od 600 zł. Ceny wakacji, które kiedyś uważane były za tańszą alternatywę dla pensjonatów i hoteli, już dawno przestały być niskie. Miłośnicy tej formy wypoczynku twierdzą jednak, że swoboda i niezależność, jakie można zyskać, są warte pewnego poziomu dyskomfortu, w tym także tego finansowego.

W tegorocznym sezonie letnim wakacje na kempingu dla czteroosobowej rodziny kosztują od 150 do 250 zł za dobę, w zależności od standardu kempingu. W podanych kwotach uwzględnione jest podłączenie do prądu oraz możliwość korzystania z sanitariatów, basenów czy atrakcje dla dzieci. Oferta dotyczy osób śpiących we własnym namiocie, przyczepie lub kamperze.

Kempingi w Polsce czy za granicą?

W Polsce najpopularniejsze i jednocześnie najdroższe kempingi znajdują się nad Bałtykiem, ponieważ charakteryzują się najwyższym w kraju standardem. Położone bezpośrednio przy linii brzegowej, oferują zdecydowanie lepszy dostęp do wody niż nawet najbardziej luksusowe hotele. Podobnie jest na popularnych w sezonie wakacyjnym Mazurach.

Głównym klientem pól kempingowych w Polsce są rodziny z dziećmi w wieku od 5 do 15 lat.

W krajach popularnych wśród polskich turystów, jak Włochy czy Chorwacja, czteroosobowa rodzina zapłaci na kempingu od 50 do 150 euro za dobę. Do tego dochodzą koszty dojazdu, uzależnione od aktualnych cen paliw oraz standardowe wakacyjne wydatki na jedzenie, atrakcje i pamiątki. Nie da się ukryć, że tanio nie jest.

Koszty wynajmu kampera rosną

Ceny wspomniane powyżej nie obejmują kosztów wynajęcia kampera lub przyczepy kempingowej. W 2023 roku w Polsce zarejestrowano 1 343 nowe samochody kempingowe i 923 nowe przyczepy kempingowe, jak wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskiej Grupy Caravaningowej.

Dodatkowo zarejestrowano 373 używane kampery oraz 7 897 przyczep kempingowych sprowadzonych z zagranicy. Eksperci komentują, że okres postpandemicznego boomu branża ma już za sobą.

Wynajem kampera nie jest tani. W tym sezonie ceny zaczynają się od 600 zł za dobę, a ich wysokość zależy od standardu pojazdu oraz długości okresu wynajmu. Wakacje w domu na kółkach należy więc uznać bardziej za ofertę z półki premium niż jako tanią alternatywę dla drogich hoteli.

