Renta wdowia ma być specjalnym świadczeniem, które ma stanowić wsparcie finansowe dla seniorów. Projekt złożyli posłowie i posłanki z Lewicy. Śmierć partnera, w szczególności w przypadku osób starszych, to bardzo trudne doświadczenie, które niekorzystnie wpływa na ich sytuację finansową. Renta wdowia skierowana jest w głównej mierze do wszystkich kobiet, które otrzymują emerytury niższe nawet o 40 procent niż mężczyźni.

Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem renty wdowiej.

Wyższe wsparcie finansowe dla wdów i wdowców

Aktualnie obowiązujące rozwiązania dla wdowców i wdów nie należą do najkorzystniejszych. Warto wspomnieć, że teraz seniorzy mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać pieniądze ze swojej emerytury, czy przejść na rentę rodzinną, która wynosi obecnie 85 procent wartości świadczenia zmarłego partnera.

W przypadku renty wdowiej seniorzy będą mogli wybrać, czy chcą otrzymywać swoją emeryturę i 50 procent świadczenia emerytalnego zmarłego współmałżonka, czy pobierać emeryturę zmarłego i 50 procent swojej.

Ile wyniesie renta wdowia?

Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej można znaleźć kilka przykładów wyliczeń świadczenia dla wdów i wdowców. Co istotne, program miałby zostać wdrożony w modelu kroczącym. Oznacza to stopniowe dochodzenie do docelowej kwoty świadczenia. W praktyce będzie to wyglądało tak, że nie będzie od razu wskaźnika 50-procentowego, a np. 20-procentowy. W kolejnych latach wskaźnik ten byłby podnoszony.



Jeśli projekt wejdzie w życie z 20-procentowym wskaźnikiem, to seniorzy będą mogli otrzymać np.:

w przypadku seniora otrzymującego 2700 zł emerytury, a wysokość świadczenia wynosiła 2300, renta wdowia wyniesie 460 zł,

w przypadku seniora otrzymującego 3400 zł emerytury, a wysokość świadczenia wynosiła 3100, renta wdowia wyniesie 620 zł,

w przypadku seniora otrzymującego 4000 zł emerytury, a wysokość świadczenia wynosiła 2700, renta wdowia wyniesie 740 zł.

Projekt ustawy zakłada także limity wysokości wdowiej renty. Nie może ona przekroczyć trzykrotności średniej miesięcznej emerytury.

red. / polsatnews.pl