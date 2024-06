Władimir Putin w tym tygodniu podróżował po Azji Wschodniej. We wtorek przybył do Korei Północnej, a dwa dni później udał się do Wietnamu. W piątek podczas konferencji prasowej podsumował ustalenia i odniósł się do doniesień o dostawach broni dla Ukrainy z Korei Południowej.

Wcześniej Chang Ho-jin, doradca ds. bezpieczeństwa w Korei Południowej, zasugerował dostawy broni po tym, jak Władimir Putin podpisał porozumienie z Kim Dzong Unem, pogłębiając tym samym sojusz obu reżimów w sprawach militarnych.

Putin grozi Korei Południowej. "Podejmiemy odpowiednie decyzje"

- Jeśli chodzi o dostawy śmiercionośnej broni do strefy działań wojennych w Ukrainie, byłby to bardzo duży błąd. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. A jeśli się stanie, my również podejmiemy odpowiednie decyzje, które raczej nie zadowolą obecnych przywódców Korei Południowej - zapowiedział.

Jednocześnie Putin powiedział, że Seul nie ma się czego obawiać. Jak dodał, Rosja zareaguje tylko w przypadku ataku na jedno z państw będących przedmiotem porozumienia. - Z tego co wiem to Republika Korei nie planuje ataku na KRLD - ocenił.

Korea Północna popiera wojnę w Ukrainie

Wizyta Putina w Korei Północnej była pierwszą od 24 lat. Omówił z Kim Dzong Unem warunki porozumienia i współpracy obu państw. Eksperci przewidują, że ta wizyta może jeszcze bardziej między państwami ze względu na ich podobne położenie i izolację na międzynarodowej arenie.

Podczas spotkania obu przywódców Kim Dzong Un wyraził gorące poparcie dla wojny w Ukrainie oraz "pełne wsparcie i solidarność z rosyjskim rządem, armią i społeczeństwem". Jego zdaniem działania Putina u naszych sąsiadów to rzekomo "ochrona suwerenności, interesów bezpieczeństwa, a także integralności terytorialnej" Rosji.