18 rakiet balistycznych krótkiego zasięgu wystrzelono w ten czwartek w kierunku Morza Japońskiego. Wystrzał przeprowadzono w ramach północnokoreańskich ćwiczeń wojskowych. Jak twierdzą lokalne media, Korea Północna szykuje się w ten sposób do odpierania i przeciwdziałania potencjalnym atakom z południa.Stany Zjednoczone zareagowały na działania reżimu Kima.

Korea Północna wystrzeliła w ten czwartek 18 rakiet balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego. Pociski znane jako KN-25 trafiły w cel - wyspę oddaloną o około 365 km.

Wszystko odbyło się w ramach ćwiczeń wojskowych, które osobiście nadzorował Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej. Jak podała agencja informacyjna KCNA, przetestowano "superduże" wyrzutnie rakietowe, kaliber 600 mm.

Korea Północna gotowa na "odpieranie ataku"

Jak wyjaśniły północnokoreańskie media państwowe celem operacji miała być demonstracja gotowości do przeciwdziałania potencjalnym atakom "reżimu gangsterów", czyli Korei Południowej. Kim chce tym samym pokazać, że jego państwo jest przygotowane do obrony swojej suwerenności przed wrogim sąsiadem.

Seul z kolei wskazał, że może być to pokaz dla potencjalnych nabywców uzbrojenia, między innymi Rosji. Jak wyjaśniła Kim In-ae, zastępczyni rzecznika ministerstwa ds. zjednoczenia, "wystrzał był wyraźnym aktem prowokacji, który zagraża pokojowi na Półwyspie Koreańskim".

Według północnokoreańskiego reżimu, wewnątrz wystrzelonych nad Morzem Japońskim pocisków można umieścić broń nuklearną. Zachodni eksperci wskazują, że ich zasięg może wynosić nawet 380 km. Wyjaśniają również, że broń ta stanowi unikatowe połączenie systemów rakietowych wielokrotnego startu i rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wezwał wojska nuklearne kraju do działania. Mają one być gotowe do odstraszania wroga, a w przypadku wybuchu wojny przejąć inicjatywę.

Korea Północna testuje "superduże" wyrzutnie. Świat reaguje

Departament Stanu USA potępił czwartkowy wystrzał rakiet balistycznych. Nazwał go lekkomyślnym oraz wskazał, że narusza on liczne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Jednocześnie południowokoreańskie media podały, że w tym tygodniu amerykański wojskowy samolot szpiegowski przeleciał nad obszarem metropolitalnym Seulu i wodami u zachodniego wybrzeża. Z kolei północnokoreańska państwowa agencja prasowa KCNA zareagowała na środowe rozlokowanie samolotów szpiegowskich RC-135U nad Półwyspem Koreańskim, twierdząc, że podobne środki naruszają suwerenność Korei Północnej.