W ostatnich dniach przez Polskę przetoczyły się silne burze i nawałnice, ale to nie koniec. W czwartek pogoda na chwilę się uspokoiła i burze nie są prognozowane.

ZOBACZ: Niszczycielska nawałnica. Kilkanaście minut grozy dla mieszkańców

Ale od piątku należy spodziewać się kolejnych gwałtownych i niebezpiecznych zjawisk. IMGW ostrzega przed "bardzo groźnymi" burzami i wstępnie wydaje najwyższy poziom ostrzeżenia.

IMGW ostrzega. Burze, nawałnice, tornada. Niebezpieczna pogoda

W piątek przez Polskę znów przejdą gwałtowne burze. Tym razem mają im towarzyszyć inne niebezpieczne zjawiska, przed którymi ostrzegł Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy wskazują, że od południowego zachodu Polski napływać będzie zatoka niżu z frontem ciepłym, za którym sunąć będzie zwrotnikowa masa powietrza - i to bardzo gorącego, co poskutkuje wysokimi temperaturami w piątek.

Zacznie się już po południu - od południowego zachodu i zachodu kraju, gdzie prognozuje się gwałtowne i niebezpieczne burze.

ZOBACZ: Ekstremalne upały w trakcie pielgrzymki. Nie żyje kilkaset osób

"Możliwe będą superkomórki burzowe, jak i większe zorganizowane układy. Burzom będą towarzyszyć krótkotrwałe, ale ulewne opady deszczu do 20-30 mm, silne porywy wiatru do 90-100 km/h, a także miejscami duży grad do 3-5 cm. Nie można wykluczyć powstania trąby powietrznej" - przekazuje IMGW.

Najgorsza sytuacja czeka mieszkańców województw: lubelskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, dolnośląskiego i części mazowieckiego i podkarpackiego. W piątek temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od 30 do 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą ważne w godzinach 12-20.30.

Dziś pogoda będzie spokojna. Burze nie są prognozowane.



⛈️Jednak jutro, w nocy z pt. na sob. i w sob. uwaga na gwałtowne, bardzo groźne burze, z ulewnymi opadami deszczu, bardzo silnymi porywami wiatru, z opadami dużego gradu i możliwością wystąpienia trąby powietrznej🌪️.#IMGW pic.twitter.com/K0KrgS05iM — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 20, 2024

IMGW. Groźny pogodowo weekend

Jak zapowiadają synoptycy, noc z piątku na sobotę będzie bardzo niebezpieczna. Spodziewane są opady deszczu oraz burze z opadami dużego gradu. IMGW przestrzega przed możliwymi trąbami powietrznymi, w szczególności w południowej Polsce, gdzie zjawiska pogodowe i burze mogą być najbardziej ekstremalne.

- Będzie bardzo niebezpiecznie - prognozuje instytut. I jak dodają w piątek mają występować burze i upał, w sobotę - burze. I dopiero kolejny dzień ma przynieść więcej spokojnej pogody. W niedzielę i w poniedziałek prognozowany jest "brak zagrożeń".

We wcześniejsze dni mogą pojawić się ostrzeżenia 3 stopnia.

⚠️Będzie bardzo niebezpiecznie. Prognoza zagrożeń meteo na nast. 4 dni ⬇️

▶️Piątek: burze i upał;

▶️Sobota: burze

▶️Niedziela: brak zagrożeń;

▶️Poniedziałek: brak zagrożeń.

⚠️Uwaga, pojawią się ostrzeżenia 3°‼️#IMGW pic.twitter.com/dfsQKERMwt — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 20, 2024