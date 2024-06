Łukaszenka może planować sprowadzenie palestyńskich uchodźców na polską granicę. - Ostatnie informacje, które docierały do nas - i to byłby najgorszy scenariusz - że jeżeli udałoby im się sprowadzić Palestyńczyków na granicę, wtedy będzie to poważny problem - powiedział w programie "Debata Polityczna" Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista i były ambasador Białorusi w Polsce.

W ostatnich tygodniach białoruska opozycja miała otrzymać sygnał, że reżim Alaksandra Łukaszenki może planować sprowadzenie palestyńskich uchodźców na polsko-białoruska granicę. Taki obrót zdarzeń mógłby jeszcze bardziej skomplikować etycznie sytuację na granicy.

Tak może wyglądać plan Łukaszenki. Chodzi o Palestyńczyków

- Ostatnie informacje, które docierały do nas - i to byłby najgorszy scenariusz - że jeżeli by im się udało sprowadzić Palestyńczyków na granicę polsko-białoruską, wtedy to będzie poważny problem. Mamy na granicy Palestyńczyków - wiemy, jaka jest opinia społeczeństwa europejskiego, co do wojny, która trwa w Strefie Gazy - co wtedy robić? Wpuścić Palestyńczyków na teren Polski i UE czy zakazać im wjazdu? - komentował w "Debacie Politycznej" w Polsat News Polityka Paweł Łatuszka.

Według byłego dyplomaty, taki scenariusz byłby wyzwaniem dla całego społeczeństwa. - Nie wpuścić Palestyńczyków to jest problem. Wpuścić? Dlaczego tylko Palestyńczyków? To może być broń jądrowa wykorzystywana przez Putina - podkreślił.

Wideo: Paweł Łatuszka o możliwym planie Białorusi. "Sygnał dostaliśmy w ostatnich tygodniach"

- Oczywiście Łukaszenka nie jest w stanie tego zorganizować, i teraz to jest nierealnie, przedostać się ze Strefy Gazy jest nierealistycznym zadaniem. Ale kto wie, jak to będzie wyglądało za parę miesięcy, za pół roku? - dodał gość Polsat News Polityka.

Wojna Izraela z Hamasem. Sytuacja w Strefie Gazy

W środę kontrolowany przez Hamas resort zdrowia w Strefie Gazy przekazał, że liczba ofiar śmiertelnych - trwającej ponad osiem miesięcy wojny Izraela z Hamsem - wynosi co najmniej 37 396 osób.

W oświadczeniu podano, że liczba ofiar śmiertelnych obejmuje również co najmniej 24 osoby w ciągu ostatnich 24 godzin. Dodano też, że od początku wojny, kiedy bojownicy Hamasu zaatakowali Izrael 7 października, w Strefie Gazy rannych zostało łącznie 85 523 osób.