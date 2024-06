Grzegorz Schetyna w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Gościem czwartkowego "Graffiti" jest Senator RP Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Transmisja do obejrzenia w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interia.pl od godziny 7:40.

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem Grzegorz Schetyna wypowiedział się na temat trwającego Euro 2024. "Zagraliśmy przyzwoicie z Holandią, ale każdy mecz jest inny, wszystko zależy od dnia, od pomysłu".

"Polska drużyna grała dobrze, zespołowo. Musieli się na to przygotować przez brak Roberta Lewandowskiego" - wskazał. O piątkowym meczu z Austrią wypowiedział się z nadzieją. "Wierzę w charakter, w pomysł, w przekonanie, że dla tych zawodników jest to coś wielkiego. Wierzę też we wsparcie kibiców" - dodał senator.

Grzegorz Schetyna o granicy: "Sytuacja trochę się uspokoiła"

"Sytuacja uspokoiła się dzięki twardej reakcji rządu. Trzeba być tutaj bardzo konsekwentnym. Chciałbym, aby kwestia bezpieczeństwa była wyjęta poza polityczny spór" - powiedział senator nt. sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

