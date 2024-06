Poseł Łukasz Kmita z PiS ponownie nie został wybrany w środę przez sejmik na nowego marszałka województwa małopolskiego. Stało się to mimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość w tym sejmiku. - To jest zdrada ideałów PiS - skomentował swoją porażkę w głosowaniu Kmita.

Łukasz Kmita, który był jedynym zgłoszonym kandydatem, ponownie nie został wybrany na funkcję marszałka województwa małopolskiego. Za jego kandydaturą opowiedziało się w tajnym głosowaniu 17 spośród 38 obecnych na sali radnych, 19 radnych było przeciw. Dwa głosy były nieważne.

Wynik polityka może dziwić ponieważ Prawo i Sprawiedliwość dysponując 21 mandatami ma większość w 39-osobowym sejmiku małopolskim.

- To jest zdrada ideałów PiS - skomentował swoją porażkę w głosowaniu Łukasz Kmita. Poseł PiS zapytany o rozliczenia przekazał, że przyjdzie na nie czas. Słowa polityka przytoczył Patryk Łukasz Kubiak z Radia Kraków.

Kmita przegrał tym samym już drugie głosowanie. Wymaganej większości 20 głosów nie udało mu się uzyskać również podczas inauguracyjnej sesji 6 maja. Wtedy zagłosowało za nim jedynie 13 radnych.

Do sprawy odniósł się wówczas prezes PiS. - Tam są nowi ludzie, tacy którzy - powiedzmy sobie - (są) z wyższej półki intelektualnej i niektórym się nie podobają. To jest przykre, ale to się zdarza. Trzeba z tym walczyć i ja będę z tym walczył - stwierdził Jarosław Kaczyński.

"Jest kandydatem prezesa Kaczyńskiego"

Szef klubu PiS Rafał Stuglik rekomendując Kmitę na marszałka Małopolski podkreślił podczas środowej sesji, że kandydat ma bogaty życiorys samorządowy i sukcesy odniesione na stanowisku wojewody małopolskiego.

- Łukasz Kmita jest naturalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na marszałka województwa małopolskiego (...). Śmiało mogę powiedzieć, że prezentuje on wszystkie cechy, aby tę godną i prestiżową funkcję objąć. Będzie to bardzo dobry marszałek - wskazał Stuglik i zaznaczył, że Kmita wniesie "nową energię do zarządu województwa i będzie pomysłodawcą wielu nowych projektów".

Grzegorz Małodobry z klubu Koalicji Obywatelskiej ocenił podczas sesji, że kandydat Kmita, który jest posłem, a nie radnym "jest kandydatem prezesa Jarosława Kaczyńskiego".

38-letni Łukasz Kmita pochodzi z Olkusza. W latach 2020-2023 był wojewodą małopolskim. W ostatnich wyborach parlamentarnych został wybrany na posła z listy PiS. Bez powodzenie kandydował w wyborach samorządowych na prezydenta Krakowa.