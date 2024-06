- Wasza misja jest ważniejsza niż polityków, bo oni przychodzą i odchodzą. A wy jesteście - powiedział premier Donald Tusk, zwracając się do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w dniu obchodów 100-lecia powstania formacji.

- Dobrze czuję i wiem, co na co dzień przeżywacie - powiedział Tusk. - Więzi które powstają między tymi, którzy ochraniają i są ochraniani, są nadzwyczajne. Nikt o mnie tyle nie wie, co wy - dodał.

Deklaracja premiera Donalda Tuska. Chodzi o użycie broni

- Wasza służba jest bohaterska. Musice być do bólu dyskretni. Wasza główna misja polega na tym, aby własnym ciałem, w razie potrzeby, zasłonić osobę chronioną - przekazał.

- Dlatego dedykuję wam projekt, który przyjęliśmy na dzisiejszym posiedzeniu rządzie. Chodzi o bezpieczne użycie broni - zaznaczył Tusk.

- Służby mundurowe będą mogły używać broni w sytuacji krytycznej - zadeklarował. Jak dodał premier, to coś na co czekali, ci którzy bronią granic.

W środę odbyło się posiedzenie rządu. W porządku obrad był m.in. projekt zmian przepisów regulujących działanie wojska, policji i Straży Granicznej, w tym zasad użycia broni.



Celem projektu ustawy jest "realizacja ich konstytucyjnych zadań" w kontekście zmieniającej się sytuacji na granicach z Rosją i Białorusią.

Projektowane przepisy zakładają, że "nie popełnia przestępstwa żołnierz, funkcjonariusz policji lub Straży Granicznej", który z naruszeniem zasad użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej wydaje rozkaz ich stosowania lub sam ich używa w określonych wypadkach - "jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowego działania".

Projekt MON o użyciu broni na granicy i wojska na terytorium Polski

Na początku czerwca szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o obronie ojczyzny i kilku innych ustaw.

- W pierwszej części jest mowa o innym postępowaniu wobec żołnierzy, którzy używają broni w sytuacji zagrożenia - mówił wówczas premier i dodał, że w ramach proponowanych przepisów "musiałoby się wydarzyć coś wyjątkowego, żeby użycie broni zostało uznane za przestępstwo".

Tusk przekazał, że nowe rozwiązania prawne mają umożliwić bez wprowadzania stanu wyjątkowego czy wojennego "możliwości użycia oddziału Wojska Polskiego na terytorium państwa polskiego". - Dotychczas było to niemożliwe - powiedział.

- Będę przekonywał wszystkich, aby te przepisy wprowadzić jak najszybciej w życie. Będziemy o rozmawiali także z panem prezydentem na RBN - zapowiedział.

Premier przyznał, że ma świadomość, iż zapowiadane zmiany są "kontrowersyjne" i mogą być "niełatwe do zaakceptowania".