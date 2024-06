Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie po raz kolejny zwrócił się do Polaków. Wspomniał księdza Michała Rapacza, który niedawno został beatyfikowany.

Papież Franciszek błogosławi Polsce i Polakom

- Błogosławiony księże Michale, oręduj za Polską i za pokojem na świecie! - powiedział Franciszek.

ZOBACZ: Papież spotkał się z komikami światowej sławy. Wśród nich Polka

Franciszek życzył Polakom, by jego przykład uczył wierności Bogu, odpowiadania dobrem na zło, angażowania się w budowanie świata opartego na braterstwie i pokoju.

- Dziękując Panu Bogu za nowego błogosławionego, którym jest męczennik komunizmu, ks. Michał Rapacz, módlmy się, by jego świadectwo stało się znakiem pocieszenia od Boga, w tych czasach naznaczonych wojnami - powiedział.

Ojciec Święty nawiązał także do przypadającego w czwartek Światowego Dnia Uchodźcy, ogłoszonego przez ONZ. Powiedział, że jest to doskonała okazja do refleksji na temat losów tysięcy ludzi, którzy uciekają z własnych państw przed wojną i zagrożeniami. Modlił się za integrację uchodźców w nowych miejscach ich życia.

ZOBACZ: Papież znów wywołał kontrowersje. "Mógł nie zdawać sobie sprawy"

- Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by przyjmować, promować, towarzyszyć i integrować tych, którzy pukają do naszych drzwi. Modlę się o to, aby państwa działały na rzecz tego, by zapewnić uchodźcom ludzkie warunki i ułatwić procesy integracji - dodał papież.

Papież tradycyjnie już pomodlił się za państwa, które są w stanie wojny. Oprócz Ukrainy wymienił także Sudan, Birmę oraz Palestynę.

Beatyfikacja polskiego kapłana

Ksiądz Michał Rapacz, którego wspomniał Franciszek został beatyfikowany podczas sobotniego nabożeństwa w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

ZOBACZ: Nie żyje ksiądz prałat Roman Kneblewski. Miał 72 lata

Ks. Michał Rapacz urodził się 16 września 1904 roku we wsi Tęczyn. Służy w parafiach Płoki i Rajcza.

Został zamordowany 12 maja 1946 roku przez komunistów. Wyrok wydano na kapłana kilka tygodni wcześniej. Mimo ostrzeżeń, kapłan nie opuścił swojej parafii.

Proces beatyfikacji rozpoczął się w 1992 roku, ale lokalny kult kapłana męczennika trwał właściwie od jego śmierci. Uroczystości beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, reprezentując papieża Franciszka.