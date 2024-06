Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia dla województwa śląskiego i małopolskiego. "Obserwowane są i nadal prognozowane gwałtowne burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru, lokalnie do 120 km/h" - poinformował IMGW w mediach społecznościowych.



Burzom mogą towarzyszyć lokalne opady gradu. Ostrzeżenia obowiązują do drugiej w nocy.

Alerty IMGW. Burze, ulewy i grad

Jednakże to niejedyne alerty wydane przez IMGW. Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami drugiego stopnia wydano dla województwa wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Te obowiązują nawet do 4:00 w nocy.



"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm" - napisał Instytut w wydanym komunikacie.

ZOBACZ: Dotkliwe skutki gwałtownych burz nad Polską. Blisko tysiąc interwencji



W tych samych województwach, co wszelkie ostrzeżenia burzowe oraz w województwie kujawsko-pomorskim i dolnośląskim obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych może dojść do gwałtownego wzrostu poziomu wód, co może prowadzić do podtopień.



"W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. (...) Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich)" - podano.



Ostrzeżenia najdłużej obowiązują w południowo-wschodnim rejonie kraju. Potrwają tam do 5:00 nad ranem w czwartek.

Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Wcześniej ostrzeżenia przed burzami wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś i w nocy (19/20.06) burze, ulewny deszcz, grad i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - podało RCB.

ZOBACZ: Ekstremalne upały w trakcie pielgrzymki. Nie żyje kilkaset osób



Alert RCB został uruchomiony w 11 województwach - dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim i podlaskim.



W związku z niebezpieczną sytuacją RCB przypomniało o stosowaniu się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Poleciło przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, przygotować oświetlenie zastępcze np. latarki, zadbać o bezpieczeństwo zwierząt, przenieść wartościowe przedmioty w wyższe partie mieszkań i śledzić komunikaty ostrzegawcze.