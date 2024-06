"Strona niemiecka wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia. Jak zapewnił Prezydent Policji Federalnej, wszyscy kierownicy inspekcji Policji Federalnej w Niemczech zostali pouczeni o tym, że takie postępowanie nie ma prawa się powtórzyć" - przekazano w komunikacie Straży Granicznej po rozmowie z niemiecką policją. Tematem był incydent, do którego doszło w Osinowie Dolnym.

Niemiecki radiowóz pojawił się w piątek w przygranicznym Osinowie Dolnym (zachodniopomorskie), a z auta wysiadła rodzina migrantów - podał lokalny portal chojna24.pl, publikując także zdjęcia. Zaraz potem policjanci odjechali, a pozostawione osoby - prawdopodobnie odeszły w nieznanym kierunku.

W "Śniadaniu Rymanowskiego" w niedzielę odnosił się do tego wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Stwierdził, że "sprawa jest badana i wyjaśniana z Niemcami", bo incydent dział się "poza procedurą" i "jest bardzo alarmujący". Strona domagała się wyjaśnień od Niemców. Do rozmowy doszło we wtorek.

Niemcy tłumaczą się z incydentu w Osinowie Dolnym. "Wyrazili ubolewanie"

"Komendant Główny Straży Granicznej Robert Bagan rozmawiał dziś z Prezydentem Prezydium Policji Federalnej Dieterem Romannem. Tematem był incydent, do którego doszło 14 czerwca w Osinowie Dolnym, gdzie niemiecka policja pozostawiła pięcioosobową rodzinę afgańskich migrantów, której odmówiono wjazdu do Niemiec" - przekazała Straż Graniczna.

Dalej pogranicznicy poinformowali, jak zareagowano na roszczenia. "Strona niemiecka wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia. Jak zapewnił Prezydent Policji Federalnej, wszyscy kierownicy inspekcji Policji Federalnej w Niemczech zostali pouczeni o tym, że takie postępowanie nie ma prawa się powtórzyć" - podsumowano.

Strona niemiecka przyznała, że popełniła błąd. "Dodatkowo SG i Policja Federalna będą współpracowały nad rozwiązaniami w obszarze wzajemnej komunikacji. Swoje stanowisko przedstawił też prez. Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie C. Glade, wskazując na niedochowanie ustanowionych procedur przez podległych mu funkcjonariuszy" - wskazano w komunikacie SG.