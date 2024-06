W niedzielę odbył się pierwszy mecz Polaków na Euro 2024. Na początku spotkania inicjatywa należała do Holendrów i to oni dłużej utrzymywali się przy piłce. Jednak już w 16. minucie nadarzyła się okazja, z której skorzystali biało-czerwoni.

Euro 2024. Polska vs Holandia. Tak kibicowali biało-czerwonym

Po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego strzałem głową prowadzenie Polakom dał Adam Buksa. To siódmy gol w narodowych barwach tego napastnika.

Po zdobyciu bramki radość Polaków była nie do opisania. W strefie kibica na Błoniach PGE ludzie zaczęli skakać i krzyczeć z radości. Kibicom w Krakowie nie przeszkodził nawet deszcz. Fani piłki nożnej wytrwale kibicowali polskiej reprezentacji chowając się pod parasolami.

Wideo: Tak Polacy kibicowali w biało-czerwonym w meczu z Holandią na Euro 2024

Niestety radość nie trwała zbyt długo. W 29. minucie strzał sprzed pola karnego oddał Cody Gakpo, piłka odbiła się od Jana Bednarka i wpadła do siatki obok zmylonego Wojciecha Szczęsnego. Później było kilka okazji zarówno dla Holendrów jak i Polaków, jednak żadna nie została wykorzystana.

Polacy przegrali w meczu z Holandią. Kibice: Jest szansa

Przełom nastąpił w 83 minucie, gdy Bartoszowi Salamonowi nie udało zablokować się Wouta Weghorsta. Holender strzelił gola i dał swojej drużynie prowadzenie.

Polacy próbowali wyrównać. W 89. minucie po indywidualnej akcji Jakuba Piotrowskiego strzelał Karol Świderski, ale Verbruggen nie dał się zaskoczyć.

- Mieliśmy nadzieję, że dowieziemy ten remis i będzie podział punktów, ale niestety - powiedział na antenie Polsat News jeden z kibiców. - Mecz niestety przegrany, ale po bardzo dobrej grze Polaków - dodał inny.

Euro 2024. Tak Polacy kibicowali biało-czerwonym w meczu z Holandią

Jan Derengowski pytał kibiców w Hamburgu, o to co dalej z polską reprezentacją. - Walczymy dalej, żeby wyjść z grupy, jak nie z pierwszego miejsca to z drugiego, a jak nie z drugiego to z trzeciego jest szansa - przyznała jednak z fanek naszej reprezentacji.

- Było dobrze, zabrakło trochę skuteczności u nas, ale ogólnie meczyk pozytywnie zaliczony. Z Holandią 2:1 to nie ma wstydu - powiedział inny z kibiców w Hamburgu.

- Przy 1-0 były ogromne emocje, euforia bym powiedział. Ale na 1:1 gol trochę zepsuł atmosferę, a ten gol w końcówce to niepotrzebny - dodał inny z oglądających mecz z Holandią.

- Bardzo dobre wrażenia, troszkę jesteśmy nienasyceni wynikiem, ale bardzo dobry mecz. Pierwsza połowa była bardzo dobra, druga polowa trochę przespana ale ogólnie nie jesteśmy zniesmaczeni - podkreślił kibic.



- A jak emocje po pierwszej bramce Adama Buksy? - zapytał kibiców reporter Polsat News?

- Coś pięknego powiem panu, tańczyliśmy wszyscy, śpiewaliśmy... - usłyszał w odpowiedzi.