Wiceminister sportu i turystyki podzielił się swoimi przewidywaniami co do nadchodzącego meczu Polski z Holandią. - Myślę, że trener Michał Probierz ma moc ułożenia i mobilizacji i myślę, że najwięcej zależy dzisiaj od niego - skomentował. Na pytanie prowadzącego, o to, jaki będzie wynik odparł, że "chciałbym, żeby nie przegrała z Holandią, więc raczej realizm remisu".

Piotr Borys skomentował również kwestię możliwości zorganizowania Igrzysk Olimpijskich w Polsce. - Przyglądamy się bardzo szczegółowo w jaki sposób igrzyska przygotowuje Francja. Miałem okazję być w Paryżu, wizytowałem te obiekty. Musimy się zastanowić nad tym, jakie są koszty i czy mamy na to szansę, czy jesteśmy w stanie się tego podjąć. Tej decyzji naturalnie nie ma, ale trzeba się zastanawiać - powiedział.

Polityk zaznaczył, że dzisiaj najważniejszymi wydatkami są te na obronność. - To wynika z geopolityki i z podstawowej rzeczy, jaka jest zapewnienie Polką i Polakom bezpieczeństwa, a także całej Europie - powiedział.

Borys odniósł się również do testów sprawnościowych, w których słabo wypadają polskie dzieci. - Jesteśmy, podobnie jak średnia europejska, daleko, naprawdę daleko jeśli chodzi o kwestię sprawności fizycznej w stosunku do poprzedniego pokolenia - przyznał wiceminister. - Chcemy zobaczyć, jak wygląda dzisiaj ich sprawność fizyczna, żeby w ciągu roku, dwóch, trzech dziecko mogło być dużo lepiej wytrenowane, pokierowane przez nauczyciela, ponieważ problem otyłości jest ogromy, to też problem zdrowia psychicznego, gdzie sport jest jednak antidotum - powiedział.

Jednym z remedium na ten problem jest program "Aktywna Szkoła". - Przeznaczamy rekordową ilość środków - 270 milionów złotych na to, żeby szkoły po lekcjach i w weekendy mogły się otworzyć. I 60 złotych dofinansowania do wynagrodzenia nauczyciela WF-u, trenera, albo animatora po to, żeby szkoła otworzyła się, to jest gigantyczna rzecz. Do tego programu zgłosiło się ponad 1500 gmin - powiedział.

Polityk został również zapytany o problem z zakazanymi substancjami m.in. z fentanylem, który dotarł do Polski. Jego zdaniem nie jest "w aż takiej skali", ale istnieje inny problem. - W pandemii bardzo mocno rozszczelniono system. Polega to na tym, że przez lokomaty można się zgłosić do specjalnego systemu, potem jest bot do specjalnego systemu, można podać jednostki chorobowe. Uszczelniamy ten system - powiedział.

