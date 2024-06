"W ciągu kilku dekad naukowcy potwierdzili istnienie ponad 50 postaci biblijnych" - podaje "Daily Mail". Najnowszym odkryciem jest pieczęć, która prawdopodobnie należała do proroka Izajasza. To pierwszy dowód, za wyjątkiem tekstu Biblii, na to, że ten prorok naprawdę istniał.