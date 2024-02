Tajemniczy mur na dnie Bałtyku. Może być najstarszy w Europie

Wycieczka niemieckich studentów zakończyła się niecodziennym odkryciem. Obsługiwany przez nich sonar wykrył na dnie Bałtyku długi na niemal kilometr kamienny mur. Zdaniem naukowców może być to najstarsza megastruktura zbudowana przez ludzi w Europie. Mają już nawet pomysł, do czego mogła służyć.

Kamienna ściana o długości 971 metrów znajduje się na dnie Zatoki Meklemburskiej, około kilometr od wybrzeża Niemiec. Zlokalizowali ją naukowcy obsługujący sonar wielowiązkowy na statku badawczym podczas wycieczki studenckiej, około 10 km od brzegu.

Po dokładniejszej analizie znaleziska nazwanego "Blinkerwall" ("Mrugająca Ściana"), naukowcy ustalili, że wysoki na około metr mur składa się z 1400 mniejszych kamieni łączących 300 większych głazów.

Konstrukcja zmienia kierunek, kiedy zbliża się do cięższych kamieni, co sugeruje, że mniejsze elementy zostały ułożone celowo, a nie pojawiły się w wyniku fal czy przemieszczającego się lodowca. Wagę całej ściany oszacowano na ponad 142 tony.

Archeologiczna sensacja znajduje się 21 metrów pod powierzchnią wody, ale badacze uważają, że została zbudowana na lądzie przez łowców-zbieraczy ponad 10 tysięcy lat temu.

Mur na dnie Bałtyku kiedyś mógł służyć do polowań. Liczy około 10 tysięcy lat

Chociaż nie można jednoznacznie dowieść, jakie było przeznaczenie "Mrugającej Ściany", uczeni podejrzewają, że służyła jako droga do zaganiania przez myśliwych stad reniferów. Najprawdopodobniej z drugiej strony była ograniczona jeziorem lub drugą, niewidoczną już dziś strukturą, zasypaną przez piasek - sugerują naukowcy w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences".

- Kiedy ścigasz zwierzęta, to one podążają wzdłuż tych struktur, nie próbują ich przeskakiwać. Pomysł polegałby na stworzeniu sztucznego, wąskiego gardła za pomocą drugiej ściany lub brzegu jeziora - tłumaczył w rozmowie z "The Guardian" Jacob Geersen z Leibniz Institute for Baltic Sea Research w Warnemünde.

Gdyby wersja z jeziorem lub bagnami okazała się prawdziwa, znaczyłoby to, że mur spychał zwierzynę w stronę wody, gdzie w kajakach czyhali uzbrojeni we włócznie lub łuki myśliwi.

"Jeden z najstarszych przykładów myśliwskiej architektury"

Jeśli konstrukcja była pradawnym szlakiem myśliwskim, to prawdopodobnie została zbudowana ponad 10 tysięcy lat temu i zatopiona wraz ze wzrostem poziomu mórz około 8,5 tys. lat temu.

- Czyni to "Blinkerwall" jednym z najstarszych znanych przykładów architektury myśliwskiej na świecie i potencjalnie najstarszą megastrukturą stworzoną przez człowieka w Europie - przekonują naukowcy w naukowym czasopiśmie.

Jacob Geersen planuje ponownie odwiedzić miejsce, by zrekonstruować krajobraz i poszukać kości zwierząt i artefaktów z polowań, które mogą być zakopane w dnie morskim wokół muru.