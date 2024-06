Archeolodzy podwodni z Uniwersytetu Warszawskiego dokonali rewolucyjnego odkrycia. W jednym z jezior znaleźli przedmioty, które zostały wytworze przez Celtów w III wieku p.n.e.



Wśród znalezionych przedmiotów znalazły się sierpy, fragmenty żelaznych pochew mieczy i pasów, na których Celtowie zawieszali swoją broń białą. Jak przekazują archeolodzy sami Celtowie mogli umieścić te przedmioty w wodzie, ponieważ było to częścią ich zwyczajów.

Przedmioty należące do Celtów znalezione w Polsce

"Celtowie słynęli z tego, że w wodach - rzekach, jeziorach, bagnach - rozpadlinach skalnych czy trudno dostępnych miejscach w górach ofiarowali bóstwom broń i narzędzia kowalskie, ciesielskie, kuchenne. Nasze odkrycie wpisuje się w zestaw takich właśnie, składanych w ofierze, znalezisk. To pierwsze rytualne stanowisko jeziorne Celtów na ziemiach dzisiejszej Polski" - przekazują naukowcy na stronie UW.

Jak dodają naukowcy, odkrycie jest rewolucyjne, ponieważ nie sądzono, że Celtowie przebywali na północnych terenach Polski już w III wieku p.n.e.



"Odkrycie jest rewolucyjne również dlatego, że nikt nie spodziewał się Celtów tak daleko na północ już w III wieku p.n.e., bo tak datowane są znaleziska" – mówi prof. Bartosz Kontny, dziekan Wydziału Archeologii UW, kierownik Pracowni Archeologii Podwodnej.

Celtowie - druidzi i wojownicy niosący cywilizację

Celtowie, znani także jako Galowie, to lud indoeuropejski, który zamieszkiwał wiele terenów w niemal całej Europie. Pochodzą z regionu dolnego Renu i Dunaju na północ od Alp. Najczęściej osadzali się na terenach dzisiejszej Francji, Szwajcarii, Niemiec, Austrii i Czech.



Lud celtycki migrował w głąb lądu w poszukiwaniu coraz lepszych warunków do życia. Dotarli także do Polski i najpierw osiedlili się na terenach Dolnego Śląska i Małopolski. Z czasem zaszli także bardziej na północ.

Dekadę temu odkryto, że na Kujawach mieszkali w I wieku p.n.e. Ostatnie odkrycie sprawiło, że naukowcy muszą zrewidować dotychczasową wizję na temat osadnictwa w Polsce.

Celtowie byli ludem niosącym cywilizację. Mieli szeroko rozwinięte umiejętności oraz narzędzia, których nie znały inne ludy sprawiały. Posługiwali się narzędziami z żelaza, czego nie znały inne plemiona.

Potrafili wytwarzać nożyce, młotki, siekiery czy pilniki. Z ich technik korzystano jeszcze przez kolejne setki lat. Potrafili także wytwarzać naczynia ceramiczne, a wykorzystywali do tego koło garncarskie, które wcześniej nie było znane.