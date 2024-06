W nocy z piątku na sobotę żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymali wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa się w jednostkach. W wydanym o poranku komunikacie dowództwo przekazało, że nie ma to związku z jakimkolwiek zagrożeniem, a ma na celu sprawdzenie, ilu żołnierzy jest w stanie wykazać gotowość do służby w określonym czasie.

Po godz. 15:00 WOT poinformował w mediach społecznościowych o wynikach "egzaminu".

Wojska Obrony Terytorialnej zakończyły ćwiczenia. "Dobra robota"

"Zakończono proces sprawdzenia stawiennictwa żołnierzy WOT, osiągając bardzo dobry ogólny wynik na poziomie 86,34 proc." - przekazali terytorialsi.

W komunikacie wyszczególniono rezultaty, jakie zdobyły poszczególne formacje, w tym żołnierze zawodowi - 94,37 proc., żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową - 85,15 proc. oraz pracownicy resortu Obrony Narodowej mający nadane Pracownicze Przydziały Mobilizacyjne - 84,36 proc.

"Brawa dla wszystkich, którzy dziś przyczynili się do tego wyniku. Wspólnie stanęliśmy na wysokości zadania i "zdaliśmy ważny egzamin"!" - podsumował ćwiczenia WOT.

Gratulacje żołnierzom złożył także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. "Dobra robota terytorialsi! Następnym razem będzie trudniej!" - napisał wojskowy.

WOT przeszedł sprawdzian. To element działań NATO

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej informowało wcześniej, że nocna mobilizacja to element trwającej certyfikacji WOT.

"Certyfikacja jest sprawdzianem, który ma potwierdzić, że dany rodzaj Sił Zbrojnych spełnienia określone normy i kryteria, a zatem zdolny jest do wykonania przydzielonych mu zadań - zarówno w czasie pokoju, w czasie różnego rodzaju kryzysów, jak i w czasie wojny" - napisano.

Jak dodano, WOT są pierwszymi w Polsce siłami zbrojnymi, które zostaną poddane certyfikacji w całości. Odbywa się ona w oparciu o normy ujęte w dokumencie Forces Standards Volume VII Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL). Jego zapisy opracowano w celu standaryzacji działań sił zbrojnych państw członkowskich NATO.