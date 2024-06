W środku nocy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymali alarm do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach. Jak tłumaczy zespół prasowy dowództwa, nie ma to związku z żadnym zagrożeniem, a jest elementem ćwiczeń i formą sprawdzianu.

W nocy z piątku na sobotę żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymali wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa się w jednostkach. W wydanym o poranku komunikacie dowództwo przekazało, że nie ma to związku z jakimkolwiek zagrożeniem lub wojną w Ukrainie, a ma na celu sprawdzenie ilu żołnierzy jest w stanie wykazać gotowość do służby w określonym czasie.

Wojska Obrony Terytorialnej przechodzą sprawdzian

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej poinformowało, że nocna mobilizacja to element trwającej certyfikacji WOT.

"Certyfikacja jest sprawdzianem, który ma potwierdzić, że dany rodzaj Sił Zbrojnych spełnienia określone normy i kryteria, a zatem zdolny jest do wykonania przydzielonych mu zadań - zarówno w czasie pokoju, w czasie różnego rodzaju kryzysów, jak i w czasie wojny" - napisano.

Jak dodano, WOT są pierwszymi w Polsce siłami zbrojnymi, które zostaną poddane certyfikacji w całości. Odbywa się ona w oparciu o normy ujęte w dokumencie Forces Standards Volume VII Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL). Jego zapisy opracowano w celu standaryzacji działań sił zbrojnych państw członkowskich NATO.

Certyfikacja sprawdzi przygotowanie żołnierzy WOT

Na stronie WOT przekazano, że w związku z certyfikacją ocenionych zostanie kilka obszarów dotyczących rodzaju Sił Zbrojnych, wśród których znajdzie się:

procentowy stan ukompletowania stanem osobowym i wyszkolenie żołnierzy, na poziomie zapewniającym realizację zadań

procentowe ukompletowanie zasadniczym sprzętem wojskowym oraz sprawność tego sprzętu

poziom zapasów taktycznych, które powinny zapewnić osiągnięcie założonej kategorii gotowości bojowej i realizację zadań

WOT to obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Sił Specjalnych, piąty rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzony został z początkiem 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Służbę pełnią w nim żołnierze zawodowi oraz żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. Drugi z wymienionych rodzajów czynnej służby wojskowej pełniony jest w miejscu zamieszkania: rotacyjnie (ćwiczenia, szkolenia) i dyspozycyjnie (pozostały czas).