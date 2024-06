- To jest ostatni dzwonek, aby Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń podali się do dymisji - powiedział w programie "Prezydenci i Premierzy" Leszek Miller. To reakcja na wynik Lewicy w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Oni tego nie zrobią. Niczym nie różnią się od PiS - ocenił jednocześnie polityk.