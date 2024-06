Zbigniew Ziobro poinformował w piątek wieczorem na platformie X, że "Adam Bodnar i Donald Tusk zaczęli usuwać niezależnych sędziów z wydziałów karnych i wykluczać ich ze spraw aresztowych".

Ziobro zarzuca Tuskowi upolitycznienie sądów. "Nie wystarczą słowa"

"Reżim nie chce, by sędziowie uczciwie rozpoznawali wnioski o stosowanie i przedłużanie aresztów, dlatego pozbywa się sędziów 'niepewnych' Sprawy te mają rozpoznawać tylko zaufani jak Piotr Kluz, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL" - uważa były minister sprawiedliwości.

Zdaniem lidera Suwerennej Polski obecne władze stawiają na osoby, które dają gwarancję "właściwego" orzeczenia. To praktyki państw totalitarnych. "To praktyki państw totalitarnych" - skomentował polityk. Dlatego też wezwał swoich obrońców do "przeciwstawienia się". "Dość! Nie wystarczą już słowa, musimy realnie przeciwstawić się zamachowi na podstawowe prawa i wolności w demokratycznym społeczeństwie" - zaapelował.

Zbigniew Ziobro chce zeznawać przed komisją

Zbigniew Ziobro wciąż walczy z ciężką chorobą. Lider Suwerennej Polski w życiu publicznym nie uczestniczy od grudnia 2023 roku, ale wciąż stara się pokazać swoje zaangażowanie w politykę. Jego wpis pojawił się w dniu, w którym "Wprost" dotarł do informacji, że polityk jest "bardzo osłabiony" po przejściu kolejnej operacji. Mimo to minister sprawiedliwości chce pojawić się na komisji śledczej do spraw Pegasusa, której posiedzenie wyznaczono na 1 lipca.

- On chce przyjść na tę komisję i powiedzieć publicznie, że operacja Pegasus to była operacja przygotowana przez ówczesną opozycję, a dzisiaj rządzących, by wmówić, że wszyscy są inwigilowani - mówił były wiceminister sprawiedliwość Michał Woś.

Zbigniew Ziobro deklarował wcześniej, że stawi się przed komisją śledczą. - Nie tylko chcę, ja oczywiście muszę - mówił. - Jak trzeba, to przyjdę o kulach wtedy do Sejmu i będę chciał i żądał, by składać zeznania w tej sprawie przed komisją śledczą - stwierdził.