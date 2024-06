W sobotę po południu rozpoczęła się Parada Równości w Warszawie. Po raz pierwszy przed wyruszeniem pochodu głos zabrali rządowi politycy, którzy patronują wydarzeniu.

- Jeśli czerwiec ma być naprawdę miesiącem dumy, to ja chciałabym w czerwcu być dumna z koalicji 15 października - przekazała minister ds. równości Polski Katarzyna Kotula. - W tym tygodniu przygotowałam wszystkie dokumenty i skierowałam do prac legislacyjnych propozycję rządowego projektu o związkach partnerskich - poinformowała.

Parada równości w Warszawie. Padła ważna zapowiedź

Katarzyna Kotula dodała, data jego procedowania zależy od całego rządu oraz wszystkich koalicjantów. - Wy nie możecie czekać, ja nie mogę czekać. Czerwiec to czas na decyzję. Liczę na mądrość moich kolegów i koleżanek z rządu, bo projekt o związkach partnerskich to absolutne minimum. Dzisiaj nie tylko musimy, ale mamy polityczny obowiązek spłacić dług i spełnić obietnice wyborcze - podkreśliła.

ZOBACZ: Szczegóły ustawy o związkach partnerskich. Katarzyna Kotula: Liczę na poparcie Konfederacji

Na miejscu jest również wicepremier Krzysztof Gawkowski. - Dowieziemy to, o co walczyliśmy przez osiem lat. Dowieziemy skuteczne prawo, które wszystkim daje poczucie, że państwo się wami opiekuje, że jest równe dla wszystkich i nikogo nie wyklucza. Dla mnie wielkim honorem jest to, że pierwszy raz w historii wiceprezes Rady Ministrów objął Paradę Równości swoim honorowym patronatem - podkreślił.

Ustawa o związkach partnerskich. Kluczowe spotkanie z PSL

Katarzyna Kotula poinformowała, że w przyszłym tygodniu odbędą się rozmowy z PSL na temat tego, jak projekt ustawy o związkach partnerskich miałby wyglądać.

- Jeszcze przed spotkaniem z PSL spotkamy się z organizacjami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo też online i będziemy podejmować konkretne decyzje co do szczegółów tego projektu, a także co do tego, co ma wydarzyć się po tej kluczowej rozmowie i po tym kluczowym spotkaniu z PSL - zapowiedziała.

To niejedyne postulaty, które przedstawiła minister podczas Parady Równości. Mówiła również m.in. o ustawach o mowie nienawiści i ustawie o uzgodnienie płci. - Czas na decyzję. Nie życzę wam dzisiaj dobrej zabawy, życzę wam realizacji politycznych obietnic i realizacji waszych praw - zaznaczyła.

Sytuacja dzieci w "tęczowych rodzinach". Zapowiedź konsultacji

Minister zdradziła również, że podczas rozmowy z PSL poniesiony zostanie m.in. temat przysposobienia wewnętrznego, czyli uregulowania sytuacji dzieci, które wychowują się w "tęczowych rodzinach".

ZOBACZ: Związki partnerskie dzielą koalicję. Polacy zabrali głos

- Od początku mówiłam, że jest to postulat, na którym bardzo mi zależy. Polskie Stronnictwo Ludowe mówi, że nie ma zgody na przysposobienie wewnętrzne. Chciałbym, żebyśmy na tej rozmowie jeszcze raz ten temat poruszyli, zastanowili się, czy w jakiejkolwiek formule możemy zostawić uregulowanie kwestii dzieci tak, żeby zabezpieczyć ich status - mówiła.