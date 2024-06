Świadczenie 800 plus. Dodatkowe warunki dla Ukraińców

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z terenu swojego kraju do Polski po 23 lutego 2022 roku przysługuje świadczenie wychowawcze. Początkowo było to 500 złotych miesięcznie, a od stycznia 2024 roku 800 złotych. Do tej pory było ono przyznawane na każde dziecko, które w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi pozostawało w Polsce. Teraz ma się to zmienić.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórymi innymi ustawami.

Wprowadza ona nowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego (800 plus) oraz "Dobry start" dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Od 1 czerwca 2025 roku, aby otrzymać to świadczenia, konieczne będzie spełnienie dodatkowego warunku: dziecko musi uczęszczać do polskiej placówki edukacyjnej.

800 plus nie dla każdego. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ma na celu uszczelnienie systemu i zapewnienie, że wsparcie trafia do osób, które go rzeczywiście potrzebują. Zgodnie z intencją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej istotą świadczeń rodzinnych jest pomoc w wychowywaniu dzieci i ich przygotowaniu do nauki w szkole.

Dlatego też warunkiem ich otrzymywania będzie realizacja obowiązku wychowawczo-edukacyjnego. Tym samym wnioski będą pozytywnie rozpatrywane, gdy dziecko realizuje:

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

obowiązek szkolny,

obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

Od kiedy zmiany?

Zmiana nie dotyczy bieżącego okresu świadczeniowego ani pierwszej połowy roku szkolnego 2024/2025. Wynika to z faktu, że świadczenia na ten okres zostały już przyznane, a korekty przepisów prawnych nie mogą działać wstecz.

Dodatkowo modyfikacja systemu wypłat świadczeń przez ZUS wiązałaby się z dużymi kosztami. Tym samym nowe zasady wejdą w życie z początkiem okresu świadczeniowego od 1 czerwca 2025 roku (800+) oraz roku szkolnego 2025/2026 (Dobry start).

Inne zmiany wprowadzone aktualizacją ustawy

Oprócz uzależnienia świadczeń od realizacji obowiązków wychowawczo-edukacyjnych, nowelizacja wprowadza również inne zmiany mające na celu usprawnienie systemu pomocy. Są to:

modyfikacja zasad dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy,

uchylenie przepisu umożliwiającego gminom zapewnienie bezpłatnego wykonania zdjęcia do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy,

potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy będzie możliwe wyłącznie na podstawie paszportu, który będą zmuszeni okazać w ciągu 60 dni,

zlikwidowanie wypłat w kwocie 40 złotych za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy w prywatnych domach,

obowiązek objęcia rodzinnym wywiadem środowiskowym ukraińskich uchodźców korzystających z pomocy społecznej.

Oficjalnie nowelizacja wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2024 roku.

