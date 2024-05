Najniższa emerytura kobiety w Polsce wynosi 2 grosze, z kolei wśród mężczyzn ta kwota jest pięć razy wyższa. Seniorzy otrzymujący takie świadczenia przepracowali w całej swojej karierze zaledwie kilka dni. Jednak co ciekawe, 13. i 14. emerytura przysługuje im w pełnej wartości. Absurdów jest zdecydowanie więcej.

Minimalna emerytura w Polsce wynosi 1780,96 zł brutto, jednak nie wszyscy otrzymują świadczenie w takiej wysokości. Prawie 400 tys. Polaków może tylko pomarzyć o takich pieniądzach.

Najniższa emerytura w Polsce

Z informacji ZUS wynika, że najniższe świadczenie dostaje mieszkanka Biłgoraja. Kobieta przepracowała zaledwie jeden dzień - w dodatku na umowie zlecenie - i jej emerytura wynosi 2 grosze- podaje "Fakt". Z kolei wśród mężczyzn najniższa emerytura wynosi 10 groszy. Świadczenie otrzymuje osoba, która na umowie pracowała przez trzy dni.

Nie są to jednak odosobnione przypadki. Mieszkanka Krakowa otrzymuje emeryturę w wysokości 38 groszy, w Białymstoku mężczyzna dostaje 15 groszy, w Częstochowie 2,1 zł. Przykładowo w Elblągu osoba, która odprowadzała składki przez 17 otrzymuje co miesiąc 61 groszy. Mogłoby się zdawać, że jest to błąd systemu, jednak - wbrew pozorom - wszystko się zgadza.

- Obecnie wystarczy przepracować na oskładkowanej umowie jeden dzień, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie - wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Takich przykładów jest znacznie więcej, jednak ZUS nie może zwiększyć świadczenia do kwoty minimalnej emerytury, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem. Z przepisów wynika, że chcąc otrzymywać minimalną emeryturę dana osoba musi wykazać odpowiedni staż ubezpieczeniowy. W przypadku kobiet jest to 20 lat, w u mężczyzn 25 lat.

Kilka groszy emerytury, ale "trzynastka" i "czternastka" w pełnej kwocie

Co ciekawe, koszt "obsługi" groszowej emerytury jest kilkadziesiąt razy większy niż wysokość świadczenia. Wydanie samej decyzji waha się w granicach 100 zł. To jednak nie koniec absurdu. Osoby, które co miesiąc otrzymują kilka groszy w ramach emerytury dostają 13. i 14. emeryturę w pełnej wysokości. Jak to możliwe?

Do dodatkowych, rocznych świadczeń - według przepisów - są uprawnione osoby, które dostają emeryturę, jednak przepisy nie określają jej wysokości. Tak więc, wystarczy sam fakt posiadania uprawnień do świadczenia.

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia ws. planów podniesienia tych groszowych świadczeń do minimalnej stawki, jednak pomysł spotkał się z ostrą krytyką. Wiele osób uważało, że byłoby to niesprawiedliwe względem osób, które zapracowały na swoją emeryturę.

Z kolei była szefowa ZUS, prof. Gertruda Uścińska mówiła, że polskie prawo powinno zostać dostosowane do europejskich norm, co w praktyce oznaczałoby stworzenie zapisu mówiącego o tym, ile powinien wynosić minimalny staż pracy, aby otrzymać prawo do emerytury. Ostatecznie - jak na razie - nie dokonano zmian w tym kierunku.