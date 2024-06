"Nie zmyjesz krwi". Zbigniew Ziobro uderza w Donalda Tuska

Po zdiagnozowaniu nowotworu Zbigniew Ziobro wycofał się ze świata polityki. Jednak za pośrednictwem social mediów chętnie komentuje bieżące wydarzenia.

Zbigniew Ziobro uderza w Donalda Tuska

"Oskarżając niewinnych i siejąc nienawiść nie zmyjesz krwi premierze. To wy przez lata szczuliście na polskich żołnierzy, nazywając ich śmieciami i mordercami. To wy zakuliście ich w kajdany, bo bronili naszej Ojczyzny. To wy to ukrywaliście półtora miesiąca, żeby nie wypłynęło przed wyborami" - napisał polityk Suwerennej Polski.

Zbigniew Ziobro dodał, że to prokurator generalny Adam Bodnar "sparaliżował pracę Prokuratury Krajowej i zakazał informować swojego zastępcę ds. wojskowych prok. Tomasza Janeczka o strzałach, zatrzymaniu i oskarżeniu żołnierzy".

ZOBACZ: Zatrzymanie żołnierzy. Premier chce odwołania prokuratora Janeczka

Były minister sprawiedliwości podkreślił, że "prok. Janeczek został lakonicznie poinformowany o użyciu broni dopiero 6 tygodni po fakcie", choć zgodnie z prawem informację powinien otrzymać natychmiast wówczas mógłby podjąć działania.

"I dzisiaj, zamiast tak potrzebnego słowa: przepraszam, zrzucasz swoją winę na kozła ofiarnego. Jak w mafii, która problemu nie rozwiązuje, tylko go likwiduje. Powiedziałeś też wczoraj, że Ojczyzna i Rodacy nie zapomną zabitego żołnierza. I tu masz rację - nigdy ci tego nie zapomną" - napisał Ziobro.

Żołnierze zatrzymani za granicy. Tusk zdymisjonował prokuratora

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o zatrzymaniu polskich żołnierzy, którzy oddali strzały w kierunku cudzoziemców na granicy z Białorusią. Później informacje zostały potwierdzone przez rządzących. Wówczas okazało się, że szef MON Władysław Kosiak- Kamysz wiedział o zdarzeniach, ale nie poinformował o nich opinii publicznej, ani prezydenta.

Szef MON podkreślił na czwartkowej konferencji prasowej, że decyzja o zatrzymaniu żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową była decyzją tej formacji. Dodał, że ani on, ani prokurator generalny czy inni ministrowie nie byli o tym informowani.

- Ale poleciłem od razu po powzięciu tej informacji wyjaśnienie, bo uważam, że była to nadgorliwość w takim wypadku, ale wyjaśni to komisja powołana w Żandarmerii Wojskowej. Jeżeli ktokolwiek przekroczył uprawnienia, jeżeli ktokolwiek wykroczył poza uprawnienia, zostanie ukarany - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

ZOBACZ: Szef MON zbulwersowany zatrzymaniem żołnierzy. "Oczekuję natychmiastowych działań"

W piątek Donald Tusk wydał oświadczenie w tej sprawie. - Zdecydowałem o odwołaniu prok. Tomasza Janeczka - powiedział premier. Podkreślił, że chce zmiany prawa, aby "przepisy w sposób jednoznaczny wspierały polskiego żołnierza wtedy, gdy w obronie własnej, polskiego terytorium czy granicy używa broni".

- Mam nadzieję, że wszyscy wyciągną prawidłowe wnioski, a jeśli nie to się pożegnają ze swoimi stanowiskami - zapowiedział.

Politycy PiS oburzeni po oświadczeniu premiera ws. zatrzymanych żołnierzy

Po wystąpieniu premiera sieć zalała fala komentarzy. Suwerenna Polska na oficjalnym profilu na platformie X stwierdziła, że obecny rząd to "koalicja specjalizująca się w ucieczce przed pytaniami dziennikarskimi". "Wczoraj dał nogę Kosiniak, dzisiaj Tusk" - npisano.

"Rzeczpospolita nie dowiedziała się od premiera, dlaczego dwa miesiące ukrywaliście informacje o zatrzymaniu obrońców granic. Rzeczpospolita nie usłyszała przeprosin dla żołnierzy i funkcjonariuszy. Nie usłyszeliśmy nawet wspomnienia o poległym żołnierzu" - napisał były premier Mateusz Morawiecki.



Jak podkreślił polityk PiS, Rzeczpospolita "nie doczekała się dymisji rzeczywiście winnych szefów MON i MS. Rzeczpospolita nie usłyszała, że zlikwiduje pan Zespół Bodnara ścigający obrońców polskich granic. Hańbą było zachowanie wobec żołnierzy i pan dziś do tego poziomu się dostosował. Do dymisji!" - dodał.