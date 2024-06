Celine Dion nie może doczekać się swojego powrotu na scenę. W wywiadzie udzielonym Emmie Vardy piosenkarka wyjawiła, że już wkrótce fani ponownie będą mogli cieszyć się jej występami.

Celine Dion zapowiada powrót na scenę

- Będę na scenie. Nie wiem kiedy dokładnie, ale uwierz mi, wykrzyczę to na cały głos! - zapowiedziała z entuzjazmem 56-letnia artystka.

Pod koniec 2022 r. wielbicielami wokalistki wstrząsnęły informacje o jej chorobie. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Celine Dion zdradziła, że mierzy się z rzadką chorobą neurologiczną - zespołem sztywności uogólnionej znanym też pod nazwą zespół sztywnego człowieka (SPS).

Objawy schorzenia polegają na postępującym usztywnianiu się części ciała, również twarzy i gardła. Jakiś czas temu piosenkarka zauważyła, że skurcze mięśni powodują u niej problemy ze śpiewaniem. Nie mogąc zapewnić fanom satysfakcjonującego show, przerwała trasę koncertową i przestała pokazywać się publicznie.

Celine Dion pomoże innym

SPS towarzyszyć będzie Celine Dion do końca życia, wciąż nie wynaleziono bowiem skutecznego leku. Wokalistka nie zamierzała się jednak poddać i podjęła intensywne leczenie, mające na celu wyeliminowanie części najbardziej dokuczliwych objawów. Gwiazda poddała się fizjoterapii i korzystała z pomocy ekspertów.

Dramat Celine Dion zwiększył świadomość społeczną na temat rzadkiej choroby. Dr Amanda Piquet, specjalizująca się w chorobie, powiedziała w rozmowie z BBC, że ma nadzieję, że pomoże to innym chorym. - Musimy lepiej diagnozować tę chorobę. Kiedy to zrobimy, doprowadzi to do większej liczby badań klinicznych i zatwierdzonych terapii - przekonywała.

Celine Dion opowie o swojej chorobie w serialu

Po wytężonym wysiłku terapeutycznym, Celine Dion zapowiedziała swój powrót do występów. Wcześniej wzięła udział w nagraniach do serialu dokumentalnego Amazon Prime Video, w którym ukazana będzie jej walka z SPS i przygotowania do ponownego pojawienia się na scenie.

- Pracowaliśmy nad tym serialem bardzo ciężko, bo powracam - zadeklarowała artystka, dodając że nie może się doczekać, by znowu zaprezentować się publiczności.