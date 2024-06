Gwiazda żegna się z Polsatem. "Coś się we mnie wypaliło"

Maciej Dowbor poinformował, że jego przygoda z Polsatem dobiegła końca. Popularny dziennikarz i prezenter ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. "Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło" - przekazał.

"Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój 'związek' z Telewizją Polsat" - poinformował w mediach społecznościowych Maciej Dowbor.

Maciej Dowbor żegna się z Polsatem. "Coś się we mnie wypaliło"

Jak dodał o swojej decyzji poinformował przełożonych. Prezenter uciął również spekulacje dotyczące jego odejścia ze stacji.

"Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia..." - wyjaśnił.

Maciej Dowbor przypomniał, że był związany z Polsatem niemal przez 20 lat. "To był fantastyczny czas, który mnie ukształtował i w ogromnej mierze zawodowo stworzył. Otrzymałem mnóstwo szans rozwoju, robiłem rzeczy, o których wcześniej bym nie marzył! Dziesiątki programów, setki odcinków, niezliczone koncerty i inne wydarzenia sceniczne - sam sobie tego zazdroszczę! Spotkałem masę wspaniałych ludzi, w tym także osoby, które dziś z pełną odpowiedzialnością mogę nazywać przyjaciółmi!" - podkreślił.



Dziennikarz przekazał, że na razie robi sobie przerwę od pracy. "A co będzie dalej?! Czas pokaże! Póki co chce celebrować wakacje z moją rodziną, po raz pierwszy od wielu lat nie na planie" - dodał.

Dwie dekady na antenie Polsatu

Decyzja Dowbora oznacza, że przestanie on być współprowadzącym program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", z którym związany był przez ponad 10 lat.

Prezenter został pożegnany przez swoją dotychczasową stację. "Telewizja Polsat serdecznie dziękuje Maciejowi Dowborowi za 20 owocnych wspólnie spędzonych lat i życzy wielu dalszych sukcesów" - czytamy w komunikacie.

Maciej Dowbor na przestrzeni lat prowadził w Polsacie takie programy, jak między innymi "Przereklamowani", "Wysportowani" i "Światowe Rekordy Guinnessa", a także programy o tematyce sportowej. Był współprowadzącym magazyn "Się kręci", prowadzącym "Got to Dance. Tylko taniec", a od 2014 roku współprowadzącym "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Współprowadził także takie wydarzenia jak między innymi Polsat Hit Festiwal.

Komentarze dobrych znajomych ze stacji

Wiadomość o odejściu prezentera momentalnie spotkała się z wieloma reakcjami i komentarzami. "Maćku! Dziękujemy za Twój profesjonalizm i za to, że mogliśmy wspólnie z Tobą niejednokrotnie spotykać się na scenach polsatowskich produkcji!!! Byłeś i nadal jesteś the best!" - napisali bracia Golec.

"Dziękuję Ci za 10 lat Wielkiej Przygody! Płyń swobodnie i się rozwijaj! I bądź zadowolony!" - skomentował wieloletni współprowadzący "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Piotr Gąsowski.

"Wujku Maćku jesteś naj" - stwierdziła Ola Kot, z którą prowadził program "Kopernik była kobietą" na antenie Super Polsat.

dk/mak / Polsatnews.pl