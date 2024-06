- Ważne jest to, żeby popłynął jasny komunikat do kierowców, szczególnie teraz, przed wakacjami, kiedy intensywnie będziemy podróżować - noga z gazu - mówił w TVP minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jak zapowiedział, wspólnie z policją, MSWiA oraz innymi instytucjami zajmującymi się kwestią bezpieczeństwa drogowego, opracowywane są poprawki do przepisów, które mogłyby skutecznie ograniczyć liczbę wypadków na trasach.

Zapowiedź zaostrzenia przepisów. Surowe kary za przekroczenie prędkości

Jedną z podstawowych zmian miałoby być wprowadzenie przepisu karnego, w myśl którego kierowcom, którzy przekroczą o 50 km/h prędkość na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, poza obszarem zabudowanym, odbierane będzie prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Dlaczego akurat na tych drogach? Jak wyjaśnił Dariusz Klimczak, właśnie tam najczęściej dochodzi do wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

- 90 proc. ofiar śmiertelnych właśnie na tych drogach ma miejsce - przekonywał minister. Projekt zyskał aprobatę Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a jego rekomendacja poddawana jest obecnie analizie legislacyjnej.

Zapowiedź regulacji w kwestii redukcji punktów karnych

Dariusz Klimczak zapowiedział także zajęcie się kwestią redukowania punktów karnych. Minister przekonywał, że nie można dopuścić do tego, by za poważne łamanie przepisów drogowych kierowcy mogli liczyć na łaskę prawną.

- Jeżeli ktoś przekracza prędkość, szczególnie radykalnie, albo wyprzedza na podwójnej ciągłej, albo wyprzedza, co gorsza, na przejściu dla pieszych - nie ma mowy o tym, żeby za te wykroczenia redukować punkty - stwierdził.

Niepokojące statystyki policji. Wypadków jest coraz więcej

Tegoroczne statystyki dotyczące wypadków budzą niepokój. Tylko w długi weekend na przełomie maja i czerwca doszło do 327 zdarzeń, w których zginęły 34 osoby, a 371 zostało rannych. W samo Boże Ciało zginęło 13 osób. W pierwszym kwartale roku doszło do 4101 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 391 osób a 4731 zostało rannych.

Z policyjnego raportu za 2023 r. wynika, że do największej ilości wypadków dochodziło poza obszarem zabudowanym. "W co piątym takim zdarzeniu zginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym, w co dwudziestym" - czytamy. W przeciągu ubiegłego roku na polskich drogach zginęły łącznie 1 893 osoby.