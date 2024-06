W Budapeszcie rywalizacja o fotel burmistrza trwała do samego końca. Gergely Karacsony, który obecnie sprawuje władzę w stolicy Węgier, wygrał z Davidem Vitezym z przewagę 0,04 proc..

Różnica w głosach wyniosła 324. Na obu kandydatów zagłosowało po ponad 370 tys. Wyborców.

Ponowne liczenie głosów w Budapeszcie

Przez długi czas to Vitezy był na prowadzeniu i to on zgłosił nieprawidłowości do Biura Wyborczego Budapesztu. Niedoszły burmistrz wskazał, że zaskakująco dużo głosów było nieważnych i istnieje ryzyko, że popełniono błąd.

W środę Vitezy powiedział, że wyborcy oddawali nieważne głosy ze względu na brak jednolitej procedury skreślania nazwiska Alexandry Szentkirályi. Żona ministra obrony wycofała się z rywalizacji na kilka dni przed wyborami, w momencie kiedy karty do głosowania były już wydrukowane. Zdaniem niedoszłego burmistrza w kilku komisjach nie skreślono jej nazwiska wcale lub zrobiono to niepoprawnie.

W wyborach oddano łącznie 24 592 nieważnych głosów, co stanowi 76-krotność różnicy w głosach między Gergelym Karácsonym a Dávidem Vitézym. Apel o weryfikację głosów poprała Węgierska Partia Zielonych i partie rządzące.

Państwowa Komisja Wyborcza (NVB) podjęła decyzję o ponownym przeliczeniu nieważnych kart do głosowania oddanych na kandydatów. Ma się to odbyć w piątek rano.

"Istotą demokratycznych wyborów jest to, że każdy głos trzeba policzyć. Będziemy cierpliwie czekać na wynik ponownego przeliczenia, który przyjmę" - powiedział.