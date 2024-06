Sprawą zajęły się służby. Na miejscu pracowali specjaliści z chemicznej grupy PSP, ochotnicy z miejscowej remizy, na miejsce przyjechali też inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

"W miejscu zdarzenia nie zaobserwowano śniętych ryb na całej długości obszaru oględzin. Nie stwierdzono również uciążliwości zapachowej" - podał WIOŚ w komunikacie.

Wszystkie współczynniki w normie

Mieszkańcy w rozmowie z Polsat News poddali w wątpliwość, aby było to zjawisko naturalne.

Wójt gminy Jabłonka Stanisław Kasprzak zwołał sztab kryzysowy. - Do tej pory nie wiemy, co było przyczyną zabarwienia wody. WIOŚ wyklucza, że to miało charakter chemiczny, że to skaziło środowisko - stwierdził w rozmowie z Polsat News.

- Wszystkie współczynniki - ph wody, temperatura, przepustowość, natlenienie - pozostają w normie - zaznaczył. Pobrane zostały też próbki w celu sprawdzenia, czy w wodzie nie pojawiły się substancje ropopochodne.

Kraków. Czerwona woda w potoku Rzewnym

Do podobnej sytuacji doszło też w Krakowie. Również woda w potoku Rzewnym przybrała czerwony kolor. O sprawie informował w komunikacie małopolski WIOŚ.

"Na miejscu przeprowadzono oględziny i sporządzono dokumentację fotograficzną. (...) W trakcie przeprowadzonych działań nie zaobserwowano śniętych ryb" - czytamy.

W oświadczeniu przekazano, że zanieczyszczenie wystąpiło na odcinku 1,3 km. Nie zlokalizowano w wodzie żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych zagrażających środowisku

Sytuacja będzie nadal monitorowana w celu m.in. ustalenia potencjalnego sprawcy zanieczyszczenia.