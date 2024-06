Zaskakująca nowa rola byłego szefa policji. Jarosław Szymczyk, który zasłynął tym, że w jego gabinecie doszło do wybuchu granatnika, dołączył do klubu Ekstraklasy. Generał został członkiem rady nadzorczej Piasta Gliwice. Ma wyprowadzić klub z długów. Sprawą zajęły się "Wydarzenia" Polsatu.

To największy hit transferowy Piasta Gliwice. W nadchodzącym sezonie na pozycji członka zarządu zobaczymy tu - generała Jarosława Szymczyka, byłego szefa policji - przekazał reporter "Wydarzeń" Michał Mitoraj.

- To chyba żart, to jest dla mnie zaskoczenie. On był od początku niekompetentnym człowiekiem - powiedział jeden z mieszkańców Gliwic.

- Jest sympatykiem Piasta, chodził na mecze. Jest kibicem tego klubu od wielu, wielu lat, myślę że się zna na piłce - przekazał inny mieszkaniec miasta.

Nowa praca Jarosława Szymczyka. Jest w radzie nadzorczej klubu Piast Gliwice

Najlepiej gdyby generał Jarosław Szymczyk okazał się prawdziwym Messim finansów i zarządzania. Oficjalnie długi Piasta przekraczają 13 mln złotych. Stąd poniedziałkowa konferencja prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, na której przekazano informacje o złej kondycji klubu.

Gdy prezydent rozmawiała z mediami, tuż obok trwało posiedzenie zarządu klubu. To właśnie w jego trakcie doszło do zmian w składzie rady nadzorczej. Trzymając się futbolowej terminologii - na pozycjach członków rady zobaczymy już nie trzy, a cztery osoby. Odchodzący z niej Zbigniew Kałuża, będący mniejszościowym udziałowcem klubu, do gry wprowadził Jarosława Szymczyka.

- Wydaje nam się, że ze względów wizerunkowych zarówno miasta, jak i klubu to nie jest najlepsza osoba. Dlatego też pani prezydent poprosiła o zmianę tej decyzji - przekazał wiceprezydent Gliwic Jarosław Zięba.

Szymczyk pracę w policji zaczynał na początku lat 90. właśnie w Gliwicach. Był najdłużej urzędującym komendantem głównym policji w historii. Jednak jego dorobek został naruszony przed dwoma laty wystrzałem z granatnika w jego gabinecie w siedzibie KGP.

Ze strony Piasta Gliwice krótka piłka - klub sprawy nie komentuje ograniczając się do oświadczenia.

Jarosław Szymczyk w Piaście Gliwice. "Osoba z bogatym doświadczeniem"

"Wydarzenia" zapytały eksperta do spraw wizerunku - dr Krystiana Dudka - czy generał w Piaście będzie strzałem w dziesiątkę, czy raczej niewypałem. Były policjant i kibic to rzadkie w świecie futbolu połączenie. - Można powiedzieć, że to jest wystrzałowy transfer, o którym będzie głośno w całej być może nawet Europie piłkarskiej - przekazał.



Jak dodał, "to osoba z bogatym doświadczeniem zawodowym, kierująca bardzo dużą formacją, więc zapewne posiada też takie kompetencje, które w funkcjonowaniu organizacji, którą jest klub piłkarski mogą się przydać".

Zwłaszcza, że problemów klubowi nie brakuje. A mowa o klubie, który raptem pięć lat temu sięgał po tytuł Mistrza Polski. - Na pewno nie było większych ruchów sponsorskich, na pewno nie było takiego większego kibicowskiego ruchu i tego brakuje, jeżeli chodzi o Piasta Gliwice - przekazał Tomasz Krochmal z Polsat Sport.

