Do niebezpiecznego incydentu doszło w poniedziałek. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach wybrały się tego dnia na wycieczkę do Krakowa.

Po południu, gdy grupa 32 uczniów wracała już do domu, siedzący za kierownicą autokaru 67-letni mężczyzna nagle stracił przytomność.

Nauczycielki opanowały sytuację

Sytuacja była dramatyczna - pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu i prawdopodobnie wylądowałby na poboczu, gdyby nie postawa nauczycielek.

Jedna z opiekunek natychmiast chwyciła za kierownicę, a dwie inne odciągnęły nieprzytomnego kierowcę i pomogły zatrzymać rozpędzony pojazd.

ZOBACZ: Bohater we Włoszech. Maszynista przed śmiercią uratował pasażerów

Dzięki natychmiastowej reakcji nauczycielek, uczestnikom wycieczki nic się nie stało. Kierowca autokaru został przebadany przez ratowników medycznych. Nie było jednak konieczności przetransportowania go do szpitala.

Na miejsce zdarzenia przyjechał autokar zastępczy, którym dzieci bezpiecznie wróciły do domu.

Zachowanie opiekunek zostało doceniona przez miejscowe władze. Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech w środę na uroczystym apelu zorganizowanym w szkole, podziękował nauczycielkom za ich postawę oraz wręczył im nagrody pieniężne.

"Nie każdy bohater nosi pelerynę" - zatytułowały relację z tego wydarzenia władze miasta.

"Świetny przykład dla młodego pokolenia"

- Dojrzałość nauczycielek jako ludzi, ale i dojrzałość jako wychowawców młodzieży, to świetny przykład dla młodego pokolenia, jak należy zachowywać się w sytuacjach trudnych - powiedział włodarz miasta. - To była prawdziwa lekcja życia - dodał Arkadiusz Czech.

Nauczycielki zgodnie twierdzą, że nie czują się bohaterkami. - Inne osoby na naszym miejscu zachowałyby się z pewnością w podobny sposób - powiedziała Danuta Wowro, jedna z trzech nagrodzonych nauczycielek-bohaterek.

ZOBACZ: Usłyszeli wołanie o pomoc. Błyskawiczna akcja policji

Druga z opiekunek, Bożena Kalinowska pochwaliła również zachowanie samych uczniów, którzy "zachowali się bardzo dojrzale".

- To był czas, w którym nasza młodzież zachowała się wzorowo. Reagowali na każde słowo, polecenie, zachowali pełną dyscyplinę - powiedziała.

- Z naszej strony to było kilka sekund, ale potem były dwie godziny troski o to, żeby nie doszło do kolejnej tragedii. To wymagało współpracy między nauczycielkami, a uczniami - dodała Kalinowska.