Andrzej Duda przedstawił we wtorek wnioski z obrad Bukaresztańskiej Dziewiątki w Rydze. Wyjaśnił, że spotkanie miało na celu "położenie na stole najważniejszych w Europie Centralnej kwestii bezpieczeństwa oraz ustalenie wspólnych priorytetów".

- Jako wschodnia flanka NATO, w wielu przypadkach granicząca bezpośrednio ze znajdującą się w stanie wojny Ukrainą, mamy dzisiaj wspólne stanowisko. Jestem za to ogromnie wdzięczny - powiedział prezydent. - Obecność Sekretarza Generalnego NATO dowodzi, że wschodnia flanka Sojuszu stanowi dziś jednocześnie bastion i rubież. Jesteśmy najbardziej zagrożeni bezpośrednim atakiem ze strony Rosji oraz zagrożenia hybrydowego ze strony Białorusi - dodał.

Obronność w Europie. Andrzej Duda o 2 proc. PKB

- Zaproponowałem, by postawić przed państwami NATO postulat, zgodnie z którym wszyscy w Sojuszu osiągną poziom 2 proc. wydatków na obronność - powiedział Andrzej Duda podczas spotkania z mediami. Propozycję tę podparł argumentami historycznymi.

- Rosja powraca teraz do polityki Rosji Sowieckiej, do prowadzenia Zimnej Wojny. Wówczas kraje przeznaczały 3 proc. swojego PKB na obronność. Te wydatki były na tyle skuteczne, że tę wojnę Zachodowi udało się wygrać - przekonywał.

Ukraina w NATO. Duda mówi zdecydowanie

Jak wskazał prezydent podczas konferencji prasowej, jednym z tematów poruszonych na spotkaniu była wojna między Ukrainą a Rosją. - Cały czas zadajemy sobie pytanie, jak odeprzeć agresję Rosji i zakończyć wojnę w sposób zgodny z prawem międzynarodowym i sprawić, by Ukraina odzyskała kontrolę nad swoimi okupowanymi dzisiaj przez Rosję terenami - powiedział.

- W Polsce wspieramy rozpoczęcie procesu akcesyjnego Ukrainy do NATO - oświadczył Duda. Wyjaśnił także, że aby proces ten mógł się rozpocząć, wszystkie kraje Sojuszu muszą wyrazić zgodę na jej członkostwo.

Wskazał, że dołączenie do NATO nie jets możliwe, dopóki Ukraina jest w stanie wojny, ale zaznaczył, że proces ten powinien już się zacząć. Zaapelował o wystosowanie do Ukrainy oficjalnego zaproszenia, które umożliwiłoby rozpoczęcie procesu ratyfikacyjnego.

- Jest to demonstracja dla Rosji, że aspiracje narodu ukraińskiego dołączenia do NATO są słyszane, rozumiane i realizowane. Żadne grożenie ze strony rosyjskiej tego nie zmieni - przekonywał.

Nowi sojusznicy. Duda dziękuje Szwecji i Finlandii

Andrzej Duda wyraził również swoją wdzięczność za obecność na spotkaniu przedstawicieli Szwecji i Finlandii. - To ogromny zysk dla bezpieczeństwa dla NATO – jest to nie do przecenienia. Te kraje stanowią potęgę militarną i morską - powiedział.

Wspomniał także o międzynarodowych inicjatywach, które uważa za istotne dla Europy. - Rozmawialiśmy między innymi o uczestnictwie Polski w czeskiej inicjatywie amunicyjnej. Potrzebujemy więcej takich inicjatyw - zaznaczył.

Polska zagrożona atakiem. Jens Stoltenberg komentuje

Do sytuacji Polski na arenie międzynarodowej odniósł się również Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg.

- Obserwujemy różne próby sabotażu, ataki cybernetyczne. Jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy byli zjednoczeni i nie dali się zastraszyć - zaznaczył, odnosząc się do śmierci polskiego żołnierza na granicy w wyniku rany zadanej nożem przez migranta.

- Wiele z tych incydentów wymagają działania od władz narodowych. To, co może zrobić NATO, to zwiększać świadomość i wymieniać się informacjami wywiadowczymi - dodał.

W odpowiedzi Andrzej Duda zapewnił o podejmowanych przez Polskę krokach. - Chcę zapewnić, że jako państwo polskie będziemy ścigać mordercę do upadłego, będziemy go ścigać, dopóki go nie dopadniemy. Wczoraj zostały wydane w tej sprawie zalecenia, działania trwają - przekazał.