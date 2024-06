Polacy po raz piąty wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Swój głos oddało 40,65 proc. Polaków - wynika z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej. To mniej niż sprzed pięciu lat, chociaż lepiej niż w pierwszych latach naszego członkostwa w UE.

Podczas pierwszych polskich wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku frekwencja wyniosła 20,42 proc. W kolejnych latach partycypacja Polaków nie zwiększała się gwałtownie. W 2009 roku PKW informowała o 24,53 proc. uprawionych do głosowania, którzy zdecydowali się pójść do lokalu. Pięć lat później frekwencja znowu spadła - do 23,83 proc.

Najlepszą do tej pory frekwencję miały wybory do PE w 2019 roku. Wówczas z możliwością wybrania swoich przedstawicieli w Unii Europejskiej skorzystało 45,68 proc. naszych rodaków. Oficjalne wyniki wyborów w 2024 roku nie pozostawiają złudzeń - tego rekordu nie udało się pobić. Do urn wyborczych udało się 40,65 proc. Polaków.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jaka była frekwencja?

Najwyższy wynik, jeśli chodzi o udział w wyborach, zanotowało województwo mazowieckie, gdzie frekwencja wyniosła 45,5 proc. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie z wynikiem 42,4 proc. Podium zamyka województwo śląskie, gdzie poszło zagłosować 40,1 proc. Polaków.

Dalej w kolejności znalazło się dolnośląskie (40 proc.), zachodniopomorskie i łódzkie (po 39,5 proc.), wielkopolskie (38,3 proc.), lubelskie i podkarpackie (po 38,2 proc.), świętokrzyskie (36,8 proc.), kujawsko-pomorskie (35,9 proc.), podlaskie (35,6 proc.), warmińsko-mazurskie i lubuskie (34,5 proc.). Najniższą frekwencję, 34,2 proc. odnotowano w województwie opolskim.

Frekwencja w wyborach do PE była jedną z najczęściej komentowanych aspektów tegorocznej kampanii. Po maratonie wyborczym - wybory do Sejmu i Senatu na jesieni i wyborach samorządowych parę miesięcy wcześniej, zakładano, że Polacy mogą być mniej chętni do oddania głosów, dlatego partie aktynie działały w celu mobilizacji swoich wyborców - szczególnie tych najmłodszych.

Krzysztof Śmiszek w "Graffiti" był pytany, czy ostatnia niska frekwencja w wyborach samorządowych "nie jest żółtą kartką od wyborców". - Odpływ młodych ludzi, który zauważyliśmy w ciągu trzech-czterech miesięcy od wyborów październikowych, jest niepokojący. To są głównie młodzi ludzie, którzy zostali w domu, a wcześniej mieli determinację, żeby pójść do urn wyborczych - mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Badania sondażowe wykazały, że młodych nie udało się zmobilizować - byli najmniej liczną grupą, która poszła zagłosować w tych wyborach.