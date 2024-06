W poniedziałek przed godziną 12 na terenie zakładów zbrojeniowych Mesko doszło do wybuchu oraz pożaru w hali magazynowej w dziale paliw i rakiet. W zdarzeniu zginął 59-letni pracownik.

Po południu pojawił się komunikat zarządu spółki. "Z przykrością informujemy, iż w dniu 10 czerwca ok. godz. 10 na terenie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej doszło do wypadku, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, a jedna znajduje się w szpitalu pod opieką lekarzy" - poinformowano.

ZOBACZ: Eksplozja w zakładach zbrojeniowych Mesko. Nie żyje jedna osoba

Jak dodano "Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Zarząd Mesko S.A., wyrażają głębokie współczucie rodzinie ofiary, jak również wyrazy wsparcia dla rodziny poszkodowanego pracownika. Dla całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest to olbrzymia tragedia".

Wydarzenie w zakładzie Mesko. W sprawie powołano specjalną komisję

Zarząd zakładów podkreślił, że rodzinom pracownika, który poniósł śmierć oraz poszkodowanego, zapewniona została pomoc psychologiczna. Na takie wsparcie mogą liczyć także inni pracownicy.

Ponadto w Mesko rozpoczęła pracę specjalna komisja, która bada okoliczności zdarzenia.

Kolejna komisja powstanie na poziomie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jej celem będzie analiza okoliczności, które do doprowadziły do zdarzenia oraz weryfikacja procedur obecnie obowiązujących i ewentualne rekomendacje co do ich zmiany, tak by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy.

ZOBACZ: Skarżysko-Kamienna. Eksplozja w zakładach zbrojeniowych Mesko. Jest ofiara śmiertelna

Mesko S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej jest producentem amunicji i rakiet używanych m.in. przez Siły Zbrojne RP. Spółka produkuje także komponenty dla największych koncernów zbrojeniowych na świecie.

Produkty firmy są używane przez Siły Zbrojne RP i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Przedsiębiorstwo jest także uznanym dostawcą wyrobów dla wojsk NATO. Zakłady dysponują nowoczesną technologią produkcji rakiet i amunicji w tym podkalibrowej oraz infrastrukturą do utylizacji zbędnych środków bojowych.