Niepokojące wieści pogodowe - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia burzowe drugiego stopnia. Na zagrożenie szykować powinni się mieszkańcy pięciu województw:

- podkarpackiego,

- małopolskiego,

- wschodniej części województwa śląskiego,

- wschodniej części województwa świętokrzyskiego,

- na południu województwa lubelskiego.

Silne ulewy przewidywane są również w powiecie lipskim województwa mazowieckiego.

W rozesłanych smsowo alertach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami, burzami, silnym wiatrem (do 90 km/h) i ulewnym deszczem (do 55 mm). Zaapelowano o znalezienie bezpiecznego schronienia. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 10 w poniedziałek do godz. 2 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW. Zagrożenia hydrologiczne

W poniedziałek wydano również nowe ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Gwałtownym wzrostem stanów wód zagrożone są regiony od Opola przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Katowice, Bielsko-Białą, Kraków, Tarnów i Kielce po Krosno, Przemyśl, Sanok oraz Lesko.

"Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem" - zapowiedział IMGW.

Wydano alerty. Są zagrożenia pierwszego i drugiego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia".

Z kolei drugi stopień przewiduje możliwość wystąpienia "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia".