Piątek to kolejny dzień, w którym Polska znalazł się pod panowaniem niebezpiecznych burz. Jak donosi IMGW, obecnie na pograniczu województwa wielkopolskiego i łódzkiego w kierunku wschodnim przemieszcza się superkomórka, która niesie silny deszcz i grad.

Burze nad Polską. Superkomórka przyniesie niebezpieczną pogodę

To za jej sprawą gdzieniegdzie w niecałe 10 minut spadło 15 mm deszczu i sypnęło gradem o średnicy około 3 cm. Dodatkowo w niektórych miejscach wiał silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 85 km/h.





Z prognoz wynika, że w następnych godzinach kolejne komórki burzowe utworzą się w rejonie Karpat oraz w pasie od Wielkopolski do Podlasia. Superkomórka może dotrzeć nawet do Mazowsza.

Najtrudniejsza sytuacja na południu

"Groźniejsze opadowo burze mogą wystąpić w rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia - suma opadów może osiągnąć 25 mm" - ostrzega IMGW.

Według synoptyków noc z piątku na sobotę będzie pogodna, ale i tak pojawią się zanikające opady deszczu i burze. Suma opadów ma wynieść do 10 mm na wschodzie kraju. Lokalnie mogą pojawić się mgły.

Pogoda w nocy z piątku na sobotę

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 7 st. C na Pomorzu, po 10 st. C w centrum nawet do 14 st. C w Małopolsce. Powieje też słaby i zmienny wiatr, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowo-zachodnich. W przypadku burz może wiać nawet w porywach do 85 km/h.

"W najbliższych dniach możemy się spodziewać przelotnych opadów burzowych. Najmniej opadów prognozujemy na północy kraju" - prognozuje IMGW.

Zgodnie z prognozami w sobotę i niedzielę na zachodzie powinno być pogodnie, z kolei na pozostałym obszarze kraju - głównie na południowym wschodzie - mogą pojawić się opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna w weekend ma wahać się między 22 a 26 st. C.

