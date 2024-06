- W błyskawicznym czasie udało się zebrać potrzebną kwotę. Jesteśmy ogromnie wdzięczni - powiedziała prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

Do podziękowań przyłączyła się również mama chłopca Paulina Kur. - Stała się rzecz magiczna. Nie wierzyliśmy, że to tak szybko pójdzie. Chcielibyśmy z całego serca podziękować, Fundacji i każdemu aniołowi, który przyczynił się do tego, że ta operacja się odbędzie - powiedziała kobieta.

Sukces zbiórki Fundacji Polsat. Szymon pojedzie do Szwajcarii

Siedmiomiesięczny Szymon Kur urodził się z licznymi wadami, z których najpoważniejszą jest wada serca. Rodzice diagnozę usłyszeli dopiero w trzydziestym tygodniu ciąży.

Chłopiec ma połączone ze sobą nerki i wiele śledzion oraz odwrócenie trzewi. Oznacza to, że narządy Szymona ukształtowały się jak w lustrzanym odbiciu. Serce dziecka też jest po prawej stronie - w dodatku obciążone licznymi wadami.

Ośrodek w Genewie zadeklarował, że podejmie się leczenia. Życie siedmiomiesięcznego dziecka może uratować operacja. Jej koszt to 1,5 miliona złotych.

Początkowo lekarze w Genewie wyznaczyli termin wizyty na lipiec, ale wszystko zmieniło się w ostatnich dniach - po kontrolnej wizycie w klinice w Łodzi.

Szymon jest ciężko chory. Potrzebną kwotę zebrano w ciągu doby

Rodzice dowiedzieli się wówczas, że chłopiec ma powiększoną wątrobę, nieprawidłowe przepływy, a prawy przedsionek serca jest znacznie powiększony. To efekt nieprawidłowego krążenia, u chłopczyka spada saturacja, w wyniku czego szybko się meczy i potrzebuje przerw nawet podczas karmienia.

Nowy termin wizyty w Genewie został wyznaczony na 17 czerwca. Brakowało 700 tysięcy złotych. Udało się je zebrać w ciągu zaledwie doby.

- Rodzice Szymka będą mogli spać spokojnie, że ich dziecko będzie zoperowane - powiedziała prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

