Księżna Kate przeprosiła, że nie weźmie udziału w sobotniej próbie przed czerwcową ceremonią na cześć króla. Żona księcia Williama skierowała swój list do Gwardii Irlandzkiej. Jak opisują media, wojskowi byli bardzo poruszeni wiadomością. Nieobecność księżnej spowodowana jest jej chorobą.

Księżna Kate przeprosiła, że nie weźmie udziału w próbie przed ceremonią Trooping the Colour. To czerwcowe święto, podczas którego obchodzone są państwowo urodziny monarchy, nawet jeśli władca urodził się w innym miesiącu. W tym roku uroczystość zaplanowano na 15 czerwca.

Księżna Kate przeprasza wojskowych. Nie weźmie udział w próbie

W liście do Gwardii Irlandzkiej księżna Walii napisała, że jest jej "bardzo przykro, że nie będzie mogła przyjąć pozdrowienia na tegorocznym przeglądzie pułkowników".

"To dla mnie zaszczyt was reprezentować. Mam nadzieję, że wkrótce ponownie będę mogła to robić" - czytamy.

Brytyjski dziennik "The Independent" opisuje, że wojskowi byli bardzo poruszeni wiadomością księżnej Kate.

Choroba księżnej Kate. Co z udziałem w uroczystości?

Nie wiadomo, czy stan zdrowia Kate umożliwi jej udział w uroczystości na cześć króla. Podczas sobotniej próby księżna ma być reprezentowana przez generała Jamesa Bucknalla.

Żona księcia Wiliama wraca do zdrowia po przebytej terapii. W marcu ogłosiła, że choruje na nowotwór. Wcześniej podobna diagnozę usłyszał także król Karol III.

W maju książę Wiliam pytany o stan żony, przekazał, że Kate "ma się dobrze".