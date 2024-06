Stale rosnące ceny paliwa sprawiają, że coraz więcej kierowców decyduje się na zainstalowanie w swoim samochodzie instalacji LPG. Takie auto musi stawiać się na stacji kontroli pojazdów przynajmniej raz do roku. W przeciwnym razie właściciela pojazdu może czekać surowa kara.

Instalacja LPG w samochodzie pozwala w znacznym stopniu zaoszczędzić na kosztach eksploatacji pojazdu. Aby instalacja gazowa była bezpieczna, działała bez zarzutów i była legalna, należy przestrzegać kilku istotnych zasad.

Przegląd samochodu z instalacją LPG

W przypadku samochodu z instalacją LPG wizyta na przeglądzie technicznym dopuszczającym pojazd do użytkowania jest obowiązkowa co 12 miesięcy. Nie ma wyjątków, nawet dla nowych aut. Termin kolejnego przeglądu jest zapisany przy pieczątce w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

ZOBACZ: Czy można przekroczyć prędkość podczas wyprzedzania? Odpowiedź może Cię zaskoczyć



Przegląd techniczny samochodu z instalacją LPG kosztuje 162 zł. Na cały koszt składa się 98 zł za badanie okresowe, 63 zł za specjalistyczne badanie instalacji gazowej i 1 zł za wpis do CEPiK. Podczas przeglądu sprawdzana jest szczelność instalacji oraz termin homologacji butli, jednak to nie wszystkie czynności, o jakich należy pamiętać.

Nowe przepisy obowiązujące właścicieli aut z LPG

Nowe przepisy dotyczące homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem nakładają na właścicieli samochodów z instalacją LPG

obowiązek umieszczenia tabliczki informacyjnej. Powinna ona zawierać informacje o firmie odpowiedzialnej za montaż instalacji, aby możliwa była łatwa identyfikacja wykonawcy. Obowiązek ten dotyczy jedynie nowych instalacji montowanych po 17 maja 2024 roku. Osoby, które zainstalowały LPG przed tą datą, są zwolnione z konieczności umieszczania tabliczki.

Mandaty za brak przeglądu instalacji LPG

Kary niewpisane wprost do taryfikatora mogą sięgać do 3000 złotych, ale ich wysokość zależy od decyzji policjanta. Jeśli pieczątka badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym powinna pojawić się kilka dni wcześniej, zazwyczaj kończy się to pouczeniem i mniejszą karą. W przypadku, gdy termin upłynął dawno temu, a samochód ma poważne usterki, policjant może nałożyć maksymalną karę za brak przeglądu, czyli 3000 zł.

Przegląd instalacji LPG u gazownika

Podczas przeglądu technicznego samochodu z instalacją LPG w stacji kontroli pojazdów diagnosta sprawdzi przede wszystkim szczelność instalacji oraz termin homologacji butli. Te dwa czynniki nie przesądzają jednak o sprawności całego układu. Dlatego średnio co 10 do 20 tys. km, zgodnie z zaleceniami producenta instalacji, kierowca powinien odwiedzać gazownika.

ZOBACZ: Renault zakończyło produkcję kultowego samochodu



Wymieni on wtedy filtry w instalacji, sprawdzi poprawność jej działania oraz dokona ponownej kalibracji sterownika. Przegląd u gazownika jest podobny do przeglądu samochodu w ASO i może być wymagany do zachowania gwarancji na montaż instalacji gazowej.

Homologacja butli gazowej

Butle gazowe stosowane w instalacjach LPG są homologowane na 10 lat, licząc od momentu ich legalizacji. Jest to zapisane w dokumentach dotyczących instalacji LPG. Po upływie terminu homologacji samochód nie przejdzie badania technicznego, a producent nie gwarantuje bezpiecznego dalszego użytkowania samochodu z taką butlą.



Konieczna jest wymiana urządzenia na nowe lub ponowna homologacja butli. Nowy zbiornik kosztuje około 500-600 złotych z montażem. Natomiast ponowna homologacja jest o połowę tańsza.

ZOBACZ: Rosną kary dla kierowców. Otwierają listy i przecierają oczy

Podczas ponownej homologacji warsztat z uprawnieniami wydanymi przez TDT sprawdza grubość i powłokę zewnętrzną zbiornika, dokonuje rewizji wewnętrznej, a także sprawdza wytrzymałość ciśnieniową butli. Na koniec oceniana jest czytelność i zgodność danych na tabliczce znamionowej.

Decyzja o przedłużeniu homologacji zbiornika LPG jest ważna przez 10 lat.

red / polsatnews.pl