Wysokość nakładanych kar dla kierowców za brak ważnej polisy OC zależy od czasu, przez jaki nie posiadali oni ubezpieczenia oraz od typu pojazdu.

Nawet 12 700 zł kary za brak ważnego OC

Dokładnie definiuje to art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W pierwszej połowie 2024 roku maksymalna kara za brak ważnego OC dla pojazdu mechanicznego wynosi 12 700 zł, natomiast po 1 lipca 2024 wzrośnie ona do 12 900 zł. Są to kwoty, które dotyczą przede wszystkim właścicieli pojazdów ciężarowych. Właściciele aut osobowych mogą otrzymać niższe kary.

W ich przypadku brak opłaconego ubezpieczenia OC to kara w wysokości podwójnego minimalnego wynagrodzenia, a dla motocykli i innych pojazdów mechanicznych - jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia. Jeśli okres bez wykupionego ubezpieczenia OC nie przekracza trzech dni, to nalicza się 20 proc. wartości kary maksymalnej, od 4 do 14 dni jest to już 50 proc., a powyżej to 100 proc.

Właściciele samochodów osobowych zapłacą więc za brak ubezpieczenia OC:

1700 zł za brak OC do 3 dni, a od lipca 1720 zł,

4240 zł za brak OC od 4 do 14 dni, a od lipca 4300 zł,

8480 zł za brak OC powyżej 14 dni, a od lipca 8600 zł.

Za egzekwowanie kar finansowych odpowiedzialny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak można uniknąć kary dla kierowców za brak ważnego OC?

Aby uniknąć kary dla kierowców za brak OC, należy przede wszystkim okazać dowód posiadania ubezpieczenia. Jeśli we wskazanym przez UFG okresie auto miało ważne OC, to należy do Funduszu dostarczyć dowody opłaty.

W sytuacji, gdy samochód został np. skradziony, to nie ciąży na nim obowiązek posiadania polisy. Kara dla kierowcy może być wtedy błędnie naliczona - należy wtedy dostarczyć dokumenty potwierdzające kradzież auta.

