Wyprzedzanie to jeden z najniebezpieczniejszych manewrów, z jakim mają do czynienia kierowcy. Chcąc wykonać go sprawnie i szybko, większość osób za kółkiem decyduje się na przekroczenie dozwolonej prędkości. Co mówią na ten temat przepisy? Odpowiedź nie jest taka oczywista.

Wyprzedzanie samochodem nie należy do najłatwiejszych zadań. Wielu kierowców, nawet tych z długim stażem za kierownicą, nie potrafi go poprawnie wykonać lub nie zna przepisów dotyczących tej sytuacji na drodze. Wystarczy chwila nieuwagi, niewłaściwa ocena sytuacji lub zbyt odważne podejście, by doszło do tragedii. Jak zatem wykonywać manewr wyprzedzania, by nie zagrażać innym uczestnikom ruchu drogowego? Co mówią na ten temat przepisy?

Wyprzedzanie - jak wykonać manewr poprawnie?

Przede wszystkim należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. W pierwszej kolejności trzeba odpowiednio przygotować się do samego manewru. W praktyce oznacza to ocenę sytuacji na drodze. Koniecznie sprawdź, czy:

jest odpowiednia widoczność,

zachowujesz należyty dystans niezbędny do rozpoczęcia, ale i zakończenia manewru,

pojazd znajdujący się za tobą nie rozpoczął już takiego manewru lub czy go nie sygnalizuje,

z naprzeciwka nie nadjeżdża inny pojazd.

Dopiero po spełnieniu tych warunków można włączyć kierunkowskaz sygnalizując zamiar zmiany pasa ruchu. Wyprzedzanie najlepiej wykonać płynnie, zachowując odpowiedni odstęp od pojazdu wyprzedzanego. W trakcie wykonywania tego manewru niezwykle istotne jest, by zachować dopuszczalną prędkość.

Aby zakończyć wyprzedzanie, należy wrócić na swój pierwotny pas ruchu, wyłączyć kierunkowskaz i ustabilizować prędkość. Warto również pamiętać, że podczas każdego manewru należy stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Przekroczenie prędkości podczas wyprzedzania

Wielu kierowców funkcjonuje w przeświadczeniu, że podczas wyprzedzania można przekroczyć prędkość o 10, 20, a nawet 30 km/h. Czy to prawda? Przepisy ruchu drogowego nie pozostawiają złudzeń: kierowcę wykonującego manewr wyprzedzania obowiązują te same ograniczenia co innych uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że osoba, która przekroczy dozwoloną prędkość w czasie wyprzedzania, ryzykuje otrzymaniem kary zgodnej z taryfikatorem mandatów i punktów karnych.



Przekroczenie prędkości w jakiejkolwiek sytuacji jest uznawane jako złamanie obowiązujących przepisów. Niektórzy kierowcy argumentują, że zwiększenie prędkości podczas wyprzedzania może skrócić manewr i zwiększyć bezpieczeństwo, jednak takie wyjaśnienie nie przekona policji, która ma podstawy do nałożenia mandatu.

Dodatkowo jeśli podczas wyprzedzania dojdzie do wypadku, przekroczenie dozwolonej prędkości będzie dodatkowym czynnikiem obciążającym sprawcę. Warto więc unikać ryzyka i przestrzegać limitów prędkościowych, żeby uniknąć niepotrzebnych kłopotów i wydatków.

Przekroczenie prędkości - ile wynosi mandat?

Konsekwencje przekroczenia prędkości mogą być dotkliwe, ponieważ w obowiązującym kodeksie karnym nie ma szans na żadną taryfę ulgową. Taryfikator mandatów przewiduje grzywnę za każde przekroczenie, nawet to najmniejsze.

Zgodnie z obecnym taryfikatorem, kierowca musi liczyć się z takimi karami za przekroczenie prędkości jak:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny,

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt karne,

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt karne,

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt karnych,

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt karnych,

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt karnych,

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt karnych,

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt karnych,

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt karnych,

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt karnych.

Jazda za wolno przemieszczającym się pojazdem może być frustrująca, ale należy zawsze dobrze ocenić sytuację przed wykonaniem manewru wyprzedzania i wykonać go w taki sposób, by nie złamać przepisów ruchu drogowego.

red / polsatnews.pl