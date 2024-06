Fiona Harvey uważa, że była inspiracją twórców Netflixa dla postaci Marthy Scott w serialu "Reniferek". Kobieta uważa, że została zniesławiona i naruszono jej prawo do wizerunku, mimo że sama ogłosiła, że to właśnie ona miała być pierwowzorem dla serialowej bohaterki. Teraz żąda od serwisu streamingowego gigantycznego odszkodowania.

Serial pt. "Baby Reindeer" bije rekordy popularności. Opowiada historię Richarda Gadda, który zmaga się ze stalkerką Marthą. Produkcja jest oparta na faktach. Część scen pokazanych w serialu miała miejsce w prawdziwym życiu aktora. Serwis nie zdradził tożsamości kobiety, która była inspiracją dla prześladowczyni, także internauci - mimo dociekliwości - nie odkryli kto był pierwowzorem dla postaci Marthy.

Kobieta postanowiła ujawnić się sama. Pojawiła się w programie Piersa Morgana "Piers Morgan. Uncensored", gdzie powiedziała, że to ona jest inspiracją dla twórców i zapowiedziała wówczas, że zamierza pozwać platformę.

Miała być pierwowzorem dla postaci Marthy w serialu "Reniferek"

W czwartek Fiona Harvey złożyła pozew przeciwko Netflixowi. Wniosek trafił do amerykańskiego sądu okręgowego dla centralnego okręgu Kalifornii. Pochodząca ze Szkocji kobieta uważa, że została zniesławiona, naruszono jej prawo do wizerunku oraz umyślnie wywołano rozstrój emocjonalny.

Harvey twierdzi również, że serial kłamie na temat jej osoby, bowiem m.in. "nie wysłała Gaddowi 41 tys. e-maili, setki wiadomości głosowych i 106 listów". - Nie sądzę, żebym mu cokolwiek wysłała. Być może było kilka e-maili, żartobliwych przekomarzanek, ale to wszystko - powiedziała w wywiadzie.

Podkreśliła, że nigdy nie była w więzieniu za zarzuty stalkingu, a Gadda widziała kilka razy w całym swoim życiu. Jednocześnie oznajmiła, że nie oglądała "Reniferka", ale wie, że są tam kłamstwa.

Fiona Harvey chce ogromnego odszkodowania od Netflixa

Teraz kobieta żąda od Netlixa 170 mln dolarów odszkodowania. Chce co najmniej 50 mln dolarów za rzeczywiste szkody, co najmniej 50 mln dolarów za "udrękę psychiczną", co najmniej 50 mln dolarów za "wszystkie zyski z 'Reniferka'", a także 20 mln dolarów odszkodowania karnego.

W pozwie podkreślono, że platforma streamingowa zaprezentowała kłamstwa "o Harvey ponad 50 milionom ludzi na całym świecie". Zaznaczono również, że "międzynarodowa firma zajmująca się streamingiem o wartości miliarda dolarów, nie zrobiła dosłownie nic, aby potwierdzić 'prawdziwą historię', którą opowiedział Gadd".

Rzecznik Netflixa powiedział w rozmowie z "The Guardian", że platforma zamierza się bronić i stać po stronie pokrzywdzonego, którym jest Richard Gadd.