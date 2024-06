Policja odkryła, kto stoi za serią podpaleń w Jelczu Laskowicach. Okazało się, że sprawca to 8-letni chłopiec. Dziecko chciało sprawdzić, czy w rzeczywistości przedmioty płoną tak, jak jest to pokazane w filmach telewizyjnych czy w sieci. Policja podkreśla, że to ważna lekcja nie tylko dla wszystkich rodziców, ale i społeczeństwa.