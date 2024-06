Dwie aktywistki z grupy Just Stop Oil zakłóciły brytyjski "ślub roku". Będące w wieku emerytalnym kobiety, rozpyliły pomarańczowy proszek z gaśnicy na ludzi zgromadzonych przed katedrą w Chester, gdzie w związek małżeński wstępował książę Westminsteru i chrześniak króla Karola, Hugh Grosvenor.

W ślubie, który odbył się w piątek w katedrze w Chester w północno-zachodniej Anglii, uczestniczyło ok. 400 gości, wśród których byli m.in. następca tronu książę William i księżniczka Eugenia.

Aktywistki klimatyczne zakłóciły "ślub roku"

Przed katedrą zgromadziły się tysiące ludzi, którzy chcieli osobiście uczestniczyć w wydarzeniu nazwanym przez brytyjskie media "ślubem roku". Jak się okazało, wśród gapiów były również aktywistki z grupy Just Stop Oil, które miały niekoniecznie dobre intencje.

Gdy młoda para opuszczała mury kościoła, będące w wieku emerytalnym kobiety chwyciły bowiem za gaśnicę i rozpyliły pomarańczowy proszek na zgromadzonych.

Aktywistki zostały natychmiast zatrzymane przez policjantów. Działania służb zostały nagrodzone oklaskami przez ludzi.

"Funkcjonariusze byli natychmiast na miejscu zdarzenia i dwie kobiety zostały szybko aresztowane pod zarzutem naruszenia porządku publicznego. 69-letnia kobieta z Manchesteru i 73-letnia kobieta z Suffolk przebywają obecnie w areszcie" - poinformowała miejscowa policja.

- Wesela to czas łączenia się w świętowaniu, aby podjąć zobowiązanie na przyszłość. Jednak dla milionów ludzi na całym świecie nie ma przyszłości, chyba że zjednoczymy się, aby zatrzymać ropę i gaz. Dlatego domagamy się, aby następny rząd Wielkiej Brytanii współpracował z innymi krajami w celu wycofania paliw kopalnych do 2030 roku - powiedziała przed ceremonią jedna z zatrzymanych aktywistek, cytowana przez grupę Just Stop Oil.

- Ekstremalne bogactwo i kryzys klimatyczny są objawami zepsutego systemu, który nie służy większości zwykłych ludzi - dodała druga aktywistka.

"Najbardziej pożądany kawaler" w Wielkiej Brytanii

33-letni Hugh Grosvenor dzięki odziedziczonej w 2016 roku rodzinnej fortunie jest jednym z najbogatszych Brytyjczyków, a zarazem otwiera listę najbogatszych Brytyjczyków przed 40. rokiem życia.

Według tegorocznej edycji rankingu "The Sunday Times Rich List" jego majątek to 10,1 mld funtów. Arystokrata jest chrześniakiem króla Karol III, a jednocześnie ojcem chrzestnym synów księcia Williama - George'a oraz księcia Harry'ego - Archiego.

Do czasu zaręczyn z 31-letnią Olivią Henson, którą w piątek poślubił, był też uznawany za "najbardziej pożądanego kawalera" w Wielkiej Brytanii.