Karol III i jego żona Camilla zostali koronowani 6 maja 2023 roku. W rocznicę tej uroczystości opublikowano wyniki najnowszego sondażu dotyczącego monarchii i poszczególnych członków rodziny królewskiej.

Sondaż został przeprowadzony przez ośrodek Ipsos dla "Mail on Sunday" w kwietniu tego roku. 56 proc. badanych uważa, że król dobrze wykonuje swoje obowiązki, podczas gdy rok wcześniej tego zdania było 49 proc. Przeciwnego zdania teraz jest 11 proc. pytanych, a rok temu było to 9 proc. Natomiast 30 proc. uważa, że ani dobrze, ani źle, i jest to spadek o dwa punkty proc. w stosunku do kwietnia 2023 roku.

Wielka Brytania. Ocena rządów króla Karola III

46 proc. pytanych uważa, że zniesienie monarchii byłoby dla Wielkiej Brytanii zmianą na gorsze. Przed rokiem uważało tak 38 proc. badanych. Spadł odsetek tych, którzy uważają, że nie zrobiłoby to różnicy - z 31 proc. do 25 proc., natomiast odsetek uważających, że byłoby to zmianą na lepsze, pozostał taki sam i wynosi 24 proc.

41 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że dziedziczna monarchia ma sens we współczesnej demokracji i Wielka Brytania powinna ją utrzymać. 19 proc. ankietowanych zgodziło się z opinią, że monarchia nie przystaje do współczesnej demokracji, ale Wielka Brytania i tak powinna ją utrzymać.

Ze stwierdzeniem, że monarchia nie ma sensu we współczesnej demokracji i Wielka Brytania powinna stać się republiką zgadza się 22 proc. ankietowanych i jest to wzrost o 2 punkty proc. 6 proc. Brytyjczyków uważa, że monarchia ma sens we współczesnej demokracji, ale Wielka Brytania pomimo to powinna stać się republiką.

Kate i William najbardziej lubiani

Najlepiej ocenianymi osobami w rodzinie królewskiej jest księżna Kate i książę William, którzy zdobyli 69 proc. pozytywnych ocen. Na trzecim miejscu jest księżniczka Anna, która otrzymała 64 proc. pozytywnych ocen. Karol III znajduje się na czwartym miejscu.

Wszyscy członkowie rodziny królewskiej są oceniani lepiej niż przed rokiem. Wyjątkiem jest księżna Meghan, którą dobrze ocenia, tak samo jak rok wcześniej, 25 proc. pytanych.

polsatnews.pl/PAP