- To nie jest temat na to, żeby teraz politycy teraz na ostatniej prostej kampanii wyborczej okładali się tematem czyjejś śmierci - powiedział Szymon Hołownia jest w programie "Gość Wydarzeń" w kontekście ostatnich wydarzeń. Marszałek Sejmu dodał, że stawka tych wyborów "jest potężna".

Na kilka godzin przed zakończeniem kampanii wyborczej Szymon Hołownia był gościem programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Marszałek Sejmu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Hołownia krytykuje zachowanie polityków

Szymon Hołownia został zapytany o to, czy nie myślał o zawieszeniu kampanii po tym, jak zmarł żołnierz, który został ugodzony nożem na granicy polsko - białoruskiej. Lider Polski 2050 powiedział, że nie zamierzał tego zrobić, ponieważ uważa, że dzięki kampanii oraz ewentualnej wygranej w wyborach może sprawić, że podobne sytuacje nie będą miały miejsca.

- My uważamy w Polsce 2050 i w Trzeciej Drodze, że trzeba zrobić wszystko, żeby takie zdarzenia się nie powtarzały, a narzędzia do tego są w rękach polityków. Narzędziem, które może pomóc politykom, jest kampania wyborcza - powiedział Szymon Hołownia, dodając, że stawka nadchodzących wyborów jest "potężna".

Lider Polski 2050 poruszył także temat trzech żołnierzy, którzy zostali zatrzymani za oddanie strzałów ostrzegawczych w stronę migrantów. Zdradził, że mimo swojej funkcji o całej sytuacji nie wiedział. Usłyszał o niej dopiero w mediach.

- Ufam premierowi Kosiniakowi - Kamyszowi, który w tej chwili przeprowadza bardzo dogłębny audyt całej tej sytuacji. Spodziewam się, że wyciągnie także personalne konsekwencje wobec osób, które nie potrafiły udźwignąć tej odpowiedzialności - powiedział Hołownia.

Marszałek Sejmu stwierdził, że śmierć żołnierza oraz zatrzymanie przez żandarmerię trzech wojskowych nie powinna być wykorzystywana w kampanii. Skrytykował wszystkich polityków, którzy mówią o tych wydarzeniach, aby zdyskredytować swoich przeciwników.

- Państwo w takich sytuacjach powinno reagować spokojnie, stanowczo i zdecydowanie. To nie jest temat na to, żeby politycy na ostatniej prostej kampanii wyborczej okładali się tematem czyjejś śmierci albo czyjegoś dramatu, który miał miejsce na granicy. Bo to jest ostatnia rzecz, której oczekują wyborcy. Oczekują teraz spokoju - powiedział marszałek.

