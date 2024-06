Andrzej Duda nie kryje oburzenia. "To jest moje zapytanie do pana premiera"

Prezydent Andrzej Duda omówił sytuację na granicy polsko-białoruskiej. W specjalnym wystąpieniu wspomniał o żołnierzach zatrzymanych za oddanie strzałów ostrzegawczych w kierunku migrantów.

Andrzej Duda zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego

- Ta sprawa wymaga wyjaśnienia (...). Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Są inne środki, które można było zastosować. Ale nie musiałby być to te środki tak drastyczne, tak brutalne, tak oddziałujące na innych żołnierzy - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Duda dodał, że konieczna jest zmiana prawa, która pozwoli żołnierzom na działania bez ponoszenia tak surowych konsekwencji. Na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

- Zdecydowałem się na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na poniedziałek, aby przedyskutować tę sprawę z przedstawicielami wszystkich stron sceny politycznej (...). Jest złożony prezydencki projekt rozwiązujących te kwestie. To jest ustawa o działaniach władz państwowych w takich sytuacjach - powiedział Andrzej Duda.

Głowa państwa dodała, że premier i obecna władza szeroko krytykowały obronę granicy za czasów rządów PiS, natomiast teraz działają w sposób odwrotny.

Ostre słowa w stronę Donalda Tuska

- Padały ohydne osądzenia. Teraz nastąpił nagły zwrot działań (...) Pan premier zmienił zdanie na temat ochrony granicy. (...) Nie wiedziałem wtedy, ze dwa miesiące temu doszło do zdarzeń, które spowodowały tak gwałtowne działanie żandarmerii i prokuratury wobec polskich żołnierzy. Nikt mnie o tym nie poinformował. Mam zasadnicze pytanie. Dlaczego o tak ważnej sprawie zwierzchnik sił zbrojnych nie został poinformowany? To jest moje pytanie do do pana premiera - powiedział.

Prezydent odniósł się bezpośrednio do decyzji premiera o odwołaniu prokuratora Janeczka. Stwierdził, że jest to "szukanie kozła ofiarnego w ostatnich chwilach kampanii wyborczej".

- Pan prokurator Tomasz Janeczek dokładnie 12 kwietnia został pozbawionych swoich kompetencji wobec Prokuratury Wojskowej. Zrobił to Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk, powołany niezgodnie z przepisami. W istocie wszystkie dokumenty, z którymi miałem okazję się zapoznać, pokazują, że osobą odpowiedzialną za sprawy wojskowe jest osobiście jest Dariusz Korneluk. Na jakiej podstawie pan premier chce odwołać pana Janeczka? - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że oczekuje wyjaśnienia w sprawie wniosku o odwołanie prokuratora Tomasza Janeczka. Zaznaczył, że dokument trafił do jego kancelarii, ale dzisiaj "jest kompletny brak uzasadnienia" dla odwołania prokuratora.

- Ta sprawa jest bulwersująca, ale ona wymaga wyjaśnienia jak funkcjonują w istocie organy państwa - dodał prezydent.

Donald Tusk chce odwołania prokuratora

Do sprawy żołnierzy odniósł się w piątek Donald Tusk. Premier powiedział, że organy państwa zawiodły w tej sytuacji i powinny szybciej zareagować. - Jest dla mnie oczywiste, że wszystkie organy państwa powinny działać w taki sposób, by dawać żołnierzom, SG i policji pełne poczucie wsparcia państwa - powiedział premier.



Donald Tusk powiedział, że spotkał z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. Na wniosek ministra sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu prokuratora Tomasza Janeczka.

- Zdecydowałem o odwołaniu prokuratora Tomasz Janeczka, zastępcy prokuratora generalnego, który jest odpowiedzialny za prokuraturę wojskową. Odwołanie wymaga zgody prezydenta - dodał.