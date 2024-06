Burzowa pogoda nie odpuszcza. Alert RCB w związku z możliwymi nawałnicami został wysłany do odbiorców na terenie części województwa mazowieckiego. Chodzi o powiaty:

białobrzeski,

garwoliński,

kozienicki,

przysuski,

Radom,

radomski,

szydłowiecki,

zwoleński.

RCB radzi również, jak zabezpieczyć się w przypadku silnej burzy. Należy wówczas usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce - jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami - oraz zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz.

Burze nad Polską. Alert RCB dla części Mazowsza

Na wypadek burzy warto też mieć pod ręką latarki z zapasem baterii, ponieważ wiatr może uszkodzić linie energetyczne. Przy trudnych warunkach pogodowych kierowcy powinni uważać podczas jazdy samochodem. Chodzi m.in. o mogące się łamać konary i drzewa oraz o ryzyko zdmuchnięcia pojazdu przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń.

"O przypadkach, które Waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - dodaje RCB.

Pogoda na wtorek 4 czerwca

Zgodnie z prognozami IMGW, we wtorek na południowym wschodzie pojawią burze i ulewny deszcz nawet do 50 mm. Miejscami może też spaść grad. Wiatr będzie wiać z prędkością do 65 km/h.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 25 st. C. Nieco chłodniej będzie nad morzem, w rejonach podgórskich oraz w strefie intensywnych opadów. Tam słupki rtęci zmierzą od 15 do 18 st. C.

"W Polsce południowo-wschodniej burzowa pogoda przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. Na pozostałym obszarze kraju dominować będą obojętne warunki biometeorologiczne. W czasie zwiększonego usłonecznienia biotropia będzie poprawiać się" - informuje IMGW.

Rzeki wystąpiły z koryt. Zalane domy i ulice

W związku z intensywnymi opadami na wielu obszarach kraju gwałtownie podniósł się poziom wód. "Na Śląsku oraz częściowo w Małopolsce obserwujemy ogromne wzrosty na rzekach związane z opadami. Fale wezbraniowe na rzekach w Aglomeracji Śląskiej sięgają nawet 3m wysokości i notujemy przekroczenia stanów alarmowych" - alarmuje IMGW.

Jak donosi Instytut, najtrudniejsza sytuacja panuje na Śląsku, gdzie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego (najwyższego - red.) stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów alarmowych. "Aktualnie w Polsce na 6 stacjach przekroczony jest stan alarmowy a na 9 - stan ostrzegawczy" - napisano.

Prezydent Bielska-Białej ogłosił alarm powodziowy na terenie miasta. Od kilku godzin nad regionem występują ulewne deszcze. Rzeki wylały z koryt, zalane są ulice, posesje i samochody. Strażacy w powiecie odebrali ponad 700 zgłoszeń.

nn/ sgo / Polsatnews.pl