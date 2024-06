- Myślę, że na chwilę obecną to morale żołnierzy spadło do zera - mówi st. sierż. Mariusz Szałas, który na granicy dowodzi drużyną WOT. Żołnierz w programie "Lepsza Polska" komentował informacje o śmierci wojskowego, służącego na granicy polsko-białoruskiej.

Informacja o zatrzymaniu żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową mogła wpłynąć na zachowanie wojskowego, który zginął raniony w brzuch przez nieustalonego migranta - uważa st. sierż. Mariusz Szałas, dowódca drużyny manewrowej WOT na granicy polsko-białoruskiej. W programie "Lepsza Polska" mówił o szczegółach swojej służby.

Według prokuratury zatrzymani żołnierze przekroczyli uprawnienia oddając strzały ostrzegawcze i narazili bezpieczeństwo osób trzecich. - Nie mamy osób zabitych, nie mamy osób rannych. Według wszelakich norm, nie został oddany strzał w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia - zaznaczył Szałas.

Dorota Gawryluk zapytała o możliwości działania wojskowego, który zmarł raniony przez nielegalnego imigranta. - Myślę, że na chwilę obecną to morale żołnierzy spadło do zera. Przyjdą kolejne rotacje na granicy i nie wiem kto odważy się pojechać w zaistniałej sytuacji prawo-politycznej - wskazał żołnierz WOT.

- Incydent był, trzeba go zbadać. Natomiast czy od razu stawiać zarzuty? Przecież można poprowadzić śledztwo w sprawie tego co się wydarzyło, a nie przeciwko żołnierzom. Oni tam nie pojechali dla własnego widzimisię. Pojechali tam bronić ojczyzny, obywateli - zaznaczył.

Problemy z wyszkoleniem

St. sierż. Szałas zaznaczył, że na granicy jest problem z wyszkoleniem wojskowych. - Działania na granicy są stricte działaniami policyjnymi, nie wojskowymi. Mówi się głośno, że mamy do czynienia z wojną hybrydową. Natomiast przepisy, które regulują użycie broni w tej chwili to przepisy czasu pokoju. Tu jest problem - podkreślił.

Szałas podkreślił, że na granicy szkolił nowych żołnierzy, którzy przyjechali na służbę i szkolenie było jego inicjatywą. - Ci żołnierze przyjechali kompletnie nieprzygotowani. Nie mieli w ogóle świadomości prawnej co mogą, a czego nie mogą. To był mój pomysł po rozmowie z dowódcą, który też nie do końca był świadom praw i obowiązków jakie żołnierze mają, bazując na ustawie o straży granicznej - powiedział.

Z wojskowym zgodził się były wiceminister Janusz Zemke, który wskazał, że problemem jest nie tylko brak wyszkolenia w zakresie prawnym, ale też działań praktycznych do kontrolowania tłumu - Na granicy nie powinien znajdować się żołnierz, który tego typu przeszkolenia o podstawowym charakterze nie przeszedł - zaznaczył.

Wkrótce więcej informacji

Transmisja programu do obejrzenia TUTAJ.